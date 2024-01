Pinzauti o Forte per l’attacco dell’Arezzo. Corsinelli, si decide: Pattarello in stand by

di Andrea Lorentini

Archiviato il convincente successo contro il Rimini, torna in primo piano il mercato. La settimana che si apre oggi potrebbe riservare la definizione di alcune trattative che sono state impostate dalla coppia Giovannini-Cutolo. In entrata le attenzioni maggiori sono sull’attaccante. Uno dei nomi sulla lista è quello del 29enne Lorenzo Pinzauti. Il giocatore è legato da un contratto con il Lecco fino al 2025, ma la sua avventura con i lombardi è giunta praticamente al capolinea. Paolo Indiani (nella foto) lo ha già allenato a Pontedera e non avrebbe difficoltà ad inserirlo nei meccanismi di gioco. Quest’anno in B appena due presenze, ma nella passata stagione ha contribuito alla promozione tra i cadetti del Lecco con ben 7 reti a referto. L’, però, deve fare i conti con una folta concorrenza: il centravanti piace anche a Pro Vercelli, Taranto e Renate. Considerati i tanti club che sono sulle tracce di Pinzauti, Giovannini e Cutolo potrebbero stringere per l’attaccante senza attendere l’uscita di Kozak. Il ceco è finito anche nel mirino del Grosseto e lo stesso tecnico dei maremmani Bonuccelli ha dichiarato che l’ex Lazio è uno degli obiettivi per rinforzare il reparto avanzato. Bisognerà capire se Kozak accetterebbe di scendere, addirittura, in serie D.

In entrata, per il reparto offensivo l’altro nome sul taccuino dei dirigenti amaranto è quello di Riccardo Forte, 25 anni, in forza al Sestri Levante dove ha segnato già 8 reti. Può agire sia da prima, ma anche da seconda punta. Una duttilità che ne fa un profilo appetibile perchè può essere utilizzato sia come vice Gucci che anche insieme, o in alternativa ad un esterno. Sempre in entrata si attendono sviluppi sull’affare che potrebbe portare in amaranto Francesco Corsinelli del Gubbio. Il laterale difensivo destro, 26 anni, ha un contratto in scadenza a giugno con gli umbri. Prima, però, l’ deve far uscire i due terzini in esubero, ovvero Zona e Poggesi. Il primo piace al Brindisi, il secondo è finito nel mirino di Sestri Levanti e Gubbio. In questa seconda ipotesi potrebbe rientrare proprio in uno scambio per Corsinelli.

Per la porta gli amaranto seguono Jacopo Furlan (’93) del Perugia, che in questa prima parte di stagione non ha trovato spazio. Sul tavolo anche la possibilità di uno scambio con Borra, anche lui in partenza. Il Grifo non è l’unica opzione per l’estremo difensore ex Entella che ha estimatori anche a Pescara. Nel frattempo resta in stand by la situazione che riguarda Pattarello.