Pisa-Como 1-1: ai lariani non basta un gran gol di Cutrone

Como – Buon pareggio del Como a Pisa, per 1-1, anche se gli azzurri avrebbero meritato i tre punti per quanto visto in campo. Andati in vantaggio con un super gol di Cutrone, vengono raggiunti a inizio ripresa, per una difesa mal posizionata.

Mister Longo conferma la stessa formazione vittoriosa contro il Catanzaro, con un solo trequartista Verdi, alle spalle di Cutrone e Gabrielloni. Dopo un inizio senza emozioni, con le squadre in pressing, il Como al 13’ passa in vantaggio, numero di Verdi, che va sul fondo a destra e mette una palla lunga in area, dove Cutrone in acrobazia, s’inventa un eurogol mandando la palla nell’angolino. Si attende la reazione del Pisa, ma è il Como a tenere palla e cercare il raddoppio, al 28’ uno scambio fra Ioannou e Gabrielloni, libera Cutrone dal limite, il suo tiro esce di poco. Al 40’ si vede anche il Pisa, Esteves entra in area a destra e pesca Valoti sul dischetto, che tira di poco sopra la traversa. Valoti ancora pericoloso, al 45’ quando colpisce di testa direttamente da corner, mandando a lato.

Dopo 46 secondi della ripresa i toscani pareggiano, un’ azione a sinistra in contropiede di Maklar, che trova impreparata la difesa lariana, con passaggio a Vanoli solo in area che di sinistro brucia Semper. Al 5’ Nicolas vola per deviare un tiro a giro di Cutrone da fuori area, servito in ripartenza da Verdi. Longo cambia Gabrilloni con Da Cunha, per giocare con due mezzali. Tramoni e Valoti fanno tremare la difesa azzurra al 24’ con un’azione in area con tiro di Valoti che sfiora il palo. Clamorosa traversa di Cutrone al 26’, su assist di Da Cunha, entra in area e con un pallonetto scavalca Nicolas, ma la palla si ferma sul montante. Gran parata di Semper al 40’ su un tiro ravvicinato di Piccinini, trovatosi solo a tre metri dalla porta. PISA-COMO 1-1 (0-1) Marcatori: Cutrone al 12' pt; Valoti al 1' st. PISA (4-2-3-1): Nicolas 6,5; Esteves 6 (dal 31' st Vignato sv), Canestrelli 6,5, Leverbe 5,5, Beruatto 6; Marin 6,5 (dal 16' st Piccinini 6,5), Veloso 6 (dal 1' st Barberis 7); Tramoni 7 (dal 31' Barbieri sv ), Valoti 7 (dal 45' st Nagy sv), Mlakar 6,5; Moreo 6. A disposizione: Loria, Campani, Hermannsson, Gliozzi, Masucci, Arena, Calabresi. All. Aquilani 6. COMO (3-4-1-2): Semper 6,5; Curto 6, Odenthal 6 , Barba 6,5; Cassandro 5 (dal 36' st Iovine sv), Bellemo 5,5, Kone 6 (dal 16' st Baselli 6 ), Ioannou 6,5 (dal 36' st Sala sv); Verdi 7 (dal 16' st Chajia 6,5); Gabrielloni 6 (dall'8' st Da Cunha 6,5 ), Cutrone 7,5. A disposizione: Vigorito, Solini, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Cerri, Vignali. All. Longo 6. Arbitro: Marcenaro di Genova 6