Pisa-Palermo 4-3: Matteo Tramoni segna una doppietta decisiva sette mesi dopo l'infortunio

Pisa, 1 aprile 2024 - Matteo Tramoni è l'assoluto protagonista della squadra nerazzurra che ritrova la vittoria all'Arena Garibaldi. Il corso, sette mesi dopo il suo infortunio al crociato, ritorna in campo e segna una doppietta decisiva, rilanciando il Pisa in zona playoff.

PRIMO TEMPO – Pisa subito vicino al gol nei primi minuti di gioco. D’Alessandro ottiene due corner in successione. Sul secondo angolo battuto si avventa Moreo colpendo il palo, ma gli ospiti riescono a salvarsi. Al 13′ dal limite dell’area Di Mariano la mette in mezzo su calcio di punizione, ma Loria riesce a far sua la sfera. Al 18′ sgambata di Moreo che penetra in esterna, la mette in mezzo, ma Bonfanti in corsa di testa la manda alta. Al 24′ Di Francesco in contropiede converge e calcia dal limite dell’area un destro micidiale che si insacca sotto l’incrocio dei pali. L’arbitro però, insieme al var, decide di annullare la rete per fuorigioco. Ci prova ancora il Palermo al 29′ con Brunori, ma Loria si distende e devia in corner la conclusione dal limite dell’attaccante. Al 31′ altra punizione dal limite per i rosanero. Ci riprova il numero 9, la cui conclusione si insacca sotto l’incrocio dei pali, ma stavolta la rete è valida. Risponde al 34′ Moreo con una girata volante di sinistro, ma il suo tiro è completamente fuori misura. I nerazzurri sbagliano ancora in fase difensiva e Lund penetra sulla sinistra perforando la cerniera Calabresi-D’Alessandro e portando il Palermo al raddoppio al 42′. Al 44′ Pigliacelli si supera su Barbieri, poi Moreo praticamente a porta vuota la spara alta. Si va all’intervallo sullo 0-2 per i rosanero.

SECONDO TEMPO – Alla ripresa delle ostilità Aquilani inserisce Beruatto al posto di Barbieri. Al 51′ da un calcio d’angolo di Esteves sul primo palo arriva Bonfanti, ma di testa non inquadra la porta. Al 57′ occasione Pisa con Bonfanti che emerge da una selva di gambe, ma il suo tiro viene deviato da un difensore e per Pigliacelli è facile far sua la sfera. Al 59′ D’Alessandro, sugli sviluppi di un corner, fa un doppio passo e va alla conclusione trafiggendo Pigliacelli sul secondo palo, così i nerazzurri accorciano le distanze. Dopo soli 4′ Bonfanti trova la rete del 2-2 su azione prolungata con assist di Marin e la partita si riapre. Il Palermo rimane anche in dieci per l’espulsione di Gomes per doppia ammonizione. Il momento è propizio. Al 65′ per poco non arriva anche la rete del 3-2 con Valoti che al volo di sinistro dal limite spedisce la sua conclusione velenosa di poco alta. Ancora Valoti, al 68′, va vicinissimo al gol, ma Pigliacelli con un guizzo la mette in corner. Al 72′ Caracciolo calcia una sassata dai 30 metri, ma ancora una volta Pigliacelli, con il proverbiale colpo di reni, la manda in angolo. Al 75′ il Palermo ottiene un calcio di rigore. Vasic viene atterrato in area da D’Alessandro. Dal dischetto Brunori segna la sua doppietta personale per il 3-2 degli ospiti. Triplo cambio a questo punto per il Pisa che al 78′ mette dentro Torregrossa e i fratelli Tramoni al posto di Calabresi, Moreo e D’Alessandro. Proprio Lisandru aggancia in area su cross di Beruatto, ma la spara alta. All’84’ Matteo Tramoni si riconcilia con il calcio, l’Arena, sé stesso e il Pisa segnando una rete con una rasoiata rasoterra che si insacca nell’angolino basso, 7 mesi dopo l’infortunio al crociato. L’ultimo cambio, all’89’, è quello che vede Miguel Veloso prendere il posto di Bonfanti. Al 90′ però è ancora Matteo Tramoni a prendersi sulle spalle la squadra andando a segnare la rete de 4-3 che chiude definitivamente i conti. Pubblico in visibilio.

Tabellino

PISA-PALERMO 4-3

PISA (3-4-2-1): Loria; Calabresi (78′ Torregrossa), Caracciolo, Canestrelli; D’Alessandro (78′ L. Tramoni), Marin, Esteves, Barbieri (46′ Beruatto); Valoti, Moreo (78′ M. Tramoni), Bonfanti (89′ Veloso). A disp: Nicolas, Leverbe, Touré, Masucci, Arena, De Vitis, Piccinini. Allenatore Aquilani.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Gomes, Coulibaly (20′ Vasic); Di Mariano (82′ Graves), Brunori (82′ Soleri), Di Francesco (73′ Aurelio). A disposizione: Desplanches, Lucioni, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Henderson, Traorè. Allenatore: Corini

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Reti: 32′ Brunori, 42′ Lund, 59′ D’Alessandro, 63′ Bonfanti, 76′ Brunori (rig.), 84′ M. Tramoni

Ammoniti: Coulibaly, Barbieri, Caracciolo

Espulso: Gomes per doppia ammonizione

Note: Spettatori presenti 8.141. Recupero 3′ pt, 6′ st