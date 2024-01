Il 2024 della Reggiana comincia con un pari a Pisa: è 2-2 sotto la torre pendente

Reggio Emilia, 13 gennaio 2024 – Inizia con un pari il 2024 della Reggiana: avanti di 2-1 nel primo tempo (eurogol “alla Del Piero” di Melegoni, al primo centro in granata, poi pari su rigore di Valoti e nuovo vantaggio di Antiste di testa) , i granata sono calati nella ripresa facendosi raggiungere da un Pisa rigenerato dalle sostituzioni.

Per la verità va detto che, più che essere calata la Reggiana, è il Pisa ad aver cambiato nettamente pelle: Bonfanti, ex Modena arrivato solo giovedì, ha trovato nel finale il 2-2 per un pari che tutto sommato è corretto. Poi super Bardi (fischiato in quanto livornese) ha negato a Bonfanti il gol del possibile 3-2 toscano.

Rammarico per un gol annullato a fine primo tempo a Gondo per un tocco col braccio totalmente fortuito: sarebbe stato il 3-1. Bianco, ammonito, salterà la prossima.

A proposito del prossimo appuntamento: sabato, alle ore 14, a Reggio arriverà il Como secondo della classe. Nesta conta di recuperare Girma, oggi indisponibile per un problema gastrointestinale.

Il tabellino

Pisa-Reggiana

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri (1’st Calabresi), Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Nagy (1’st D’Alessandro), Marin; Lisandru Tramoni (36’st Torregrossa), Valoti (1’st Arena), Mlakar; Moreo (24’st Bonfanti). A disp.: Loria, Hermannsson, Tourè, Vignato, Masucci, De Vitis, Piccinini. All.: Aquilani REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli; Portanova (29’st Libutti), Kabashi, Bianco (29’st Varela), Fiamozzi; Antiste (29’st Crnigoj), Melegoni; Gondo. A disp.: Sposito, Satalino, Rozzio, Cigarini, Reinhart, Nardi, Szyminski, Pajac, Girma. All.: Nesta Arbitro: Zufferli di Udine (Mokhtar di Lecco e Bahri di Sassari; IV ufficiale Bordin di Bassano; Var Serra di Torino, Avar Miele di Nola) Reti: Melegoni (R) al 9’pt, Valoti (P) su rig. al 16’pt, Antiste (R) al 34’pt, Bonfanti (P) al 37’st. Note: spettatori 7489, di cui 900 nel settore ospiti. Ammoniti Bianco, Canestrelli, Barbieri, Valoti, Marin, Esteves, Kabashi, D’Alessandro e Arena. Espulso il diesse granata Goretti al 44’st per proteste. Angoli: 6-3. Recuperi: 2’ e 5’.