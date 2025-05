Pisa torna in Serie A: il contributo di Beppe Vannucchi e Filippo Inzaghi

C’è anche un po’ di sana contaminazione salmastrosa viareggina nel Pisa che torna in Serie A dopo 34 anni. Nello staff nerazzurro c’è infatti ormai già da diversi anni il dirigente viareggino Beppe Vannucchi, che attualmente ricopre il ruolo di addetto all’arbitro per il Pisa. Vannucchi, molto legato al Carnevale (è uno dei pilastri della “squadra corsi“) e alla sua Viareggio, fu uno degli uomini cardine dell’Esperia del presidentissimo Stefano Dinelli che fece mirabilie in Serie C tanto da esser presa a modello per la valorizzazione dei giovani che le società di più alto profilo gli mandavano. E fece del “minutaggio“ una risorsa di sopravvivenza virtuosa.

Ma non solo Vannucchi richiama il legame di viaregginità col Pisa neo-promosso dalla Serie B alla A. Infatti l’allenatore dei nerazzurri Filippo Inzaghi ha iniziato la propria carriera in panchina (dopo essere stato una grandissimo bomber ai livelli più elevati del calcio europeo e mondiale con Juventus, Milan e Nazionale italiana) con il trionfo alla Viareggio Cup del 2014 alla guida della Primavera del Milan, con la finale allo stadio dei Pini battendo 3-1 dopo i tempi supplementari i belgi dell’Anderlecht che erano i campioni in carica. "È una delle manifestazioni più belle a livello giovanile – ha ricordato più volte ’SuperPippo’ Inzaghi a proposito del Torneo di Viareggio – vincerlo è stata un’emozione indescrivibile".

E pure il Viareggio Calcio MPSC ha espresso i propri "più sentiti complimenti nei confronti del Pisa". È bene ricordare infatti come la tifoseria viareggina è gemellata con quella pisana da 34 anni: dal 1991.