Pistoiese alla ripartenza ’Trappola’ Fiorenzuola

Diciannove punti di differenza, quattro vittorie nelle ultime cinque da un lato, sette ko consecutivi dall’altro. Può esserci partita tra Pistoiese e Fiorenzuola? A rispondere è stato direttamente Alberto Villa, che alla vigilia della ripresa del campionato e dell’inizio del girone di ritorno ha messo in guardia la sua squadra sulle insidie del match in programma quest’oggi al Melani alle 14:30. "È tutta la settimana che dico ai ragazzi che questa è la partita peggiore dell’anno - ha affermato il tecnico arancione -. Noi arriviamo da una vittoria importante prima della pausa e ora affrontiamo l’ultima in classifica che ha cambiato allenatore: ci sono tutti i presupposti per una ’partita trappola’. Ci vorranno attenzione e cattiveria, perchè sfideremo una squadra aggressiva e con enorme voglia di rivalsa. Dal canto nostro i ragazzi hanno lavorato molto bene in questi dieci giorni, ci teniamo a ripartire subito con un risultato che dia continuità a quanto di buono fatto nelle ultime gare del girone d’andata".

La Pistoiese che ospiterà i rossoneri sarà una squadra che presenterà alcune delle ultime novità arrivate dal mercato. Sono infatti tra i convocati sia il portierino Mosti che l’esperta punta Simeri, mentre non saranno del match l’altro under Giometti e capitan Bertolo, fermato da un fastidio al polpaccio. "Finalmente siamo al completo in ogni reparto - ha sottolineato Villa - quindi non rischieremo nessun giocatore che non è al 100%. Le ultime operazioni confermano il grande lavoro fatto dal direttore in queste settimane, volevamo giocatori giusti e utili alla causa e questi sono arrivati. Di Simeri non c’è bisogno che parli io, porta qualità, esperienza e fame agonistica, oltre ad essere un ragazzo che ha voglia incredibile di vincere. Giometti e Mosti hanno grande margine di crescita e qualità importanti e in quanto under saranno preziosi nel nostro scacchiere. Il livello di competitività si è alzato e presto sarò chiamato a scelte ’dolorose’. A volte qualcuno dovrà andare in tribuna e non sarà facile scegliere perché tutti stanno dando il massimo e nessun giocatore meriterebbe di rimanere fuori. Ma io sono contento di avere questa abbondanza e sono sicuro che la concorrenza interna gioverà a tutti i ragazzi".

A proposito di mercato, oltre a coloro che sono già arrivati alla Pistoiese non è escluso che la società possa ulteriore fare operazioni in entrata nelle prossime settimane. Un concetto già espresso da Taibi e ribadito anche da Villa: "Ci sono alcune situazioni che stiamo valutando, sia in uscita che eventualmente in entrata se fosse necessario. Il presidente Iorio mi ha confermato piena disponibilità e supporto, ci sentiamo spesso e avere il suo sostegno per me e per la squadra è fondamentale. Con la società stiamo lavorando anche in ottica futura, vincolando i ragazzi al club anche con contratti di durata pluriennale. D’altronde – conclude – sappiamo che senza programmazione non si può costruire qualcosa di duraturo e che abbia un respiro nel medio-lungo periodo".

Michele Flori