Pistoiese alle prime mosse. Il mercato entra nel vivo

Federico Cardella e Francesco Manuzzi. Potrebbe essere uno di loro il primo, importante colpo di mercato della nuova Fc Pistoiese. Entrambi gli attaccanti sono finiti nel mirino del direttore sportivo Taibi, che vorrebbe inaugurare la campagna acquisti con un innesto da capogiro. Cardella, romano classe 1994, è stato il capocannoniere del Girone G dell‘ultima Serie D, grazie ai nove gol siglati con l‘Ostiamare e ai 12 con la Nocerina nella seconda parte del campionato. Manuzzi invece è stato uno dei protagonisti della storica promozione tra i professionisti dell‘Alcione Milano con dieci reti in 34 presenze. Anche lui è un classe 1994 e arriva da ben quattro stagioni consecutive in doppia cifra, la prima con la casacca della Sammaurese e le ultime tre con la formazione milanese. Curiosamente, fu proprio l‘Aglianese a trattare l‘attaccante nell‘estate 2021 dopo la stagione da record in Romagna, con Manuzzi che poi scelse di trasferirsi in Lombardia. Bastano comunque i numeri per far capire che sia l‘uno che l‘altro sarebbero pezzi pregiati nello scacchiere arancione, che dovrà comunque essere completato con pedine di altrettanto spessore.

In tal senso, come avevamo riportato anche ieri, rimane vivo l‘interesse per il difensore Francesco Bertolo, in forza al Team Altamura allenato da Giacomarro nel campionato da poco concluso. Ingaggiare quanto prima una "spina dorsale" di qualità e quantità sarebbe il viatico perfetto per imbastire un calciomercato in cui l‘attenzione dovrà però essere rivolta anche al pacchetto quote. In questo senso sembra sempre più vicino il ritorno di Samuele Diodato, che nell‘ultimo campionato si è diviso tra Pistoiese e United Riccione. Il nome nuovo potrebbe invece essere quello del difensore centrale Raffaele Cuomo. Classe 2006, pistoiese di nascita, è il capitano della Fiorentina Under 18, con cui ha messo referto 31 presenze nell‘ultima stagione, a cui vanno aggiunti tre gettoni e un gol al Torneo di Viareggio. Un giocatore dal sicuro avvenire a cui dovrà però esser dato il tempo di integrarsi nel calcio "dei grandi".

Michele Flori