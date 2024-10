Pistoiese con un filo di gas Tuttocuoio ko

PISTOIESE

1

TUTTOCUOIO

0

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Diodato (9’ st Cuomo), Kharmoud, Caponi (19’ st Lauria), Greselin, Dibenedetto (1’ st Grilli); Sparacello (9’ st Pinzauti), Cardella (28’ st Mazzei). A disp. Lagonigro, Basanisi, Tascini, Balleello. All. Giacomarro

TUTTOCUOIO (3-5-2) Carcari; Moretti, Salto, Veron; Lorenzini, Russo (36’ st Pisco), Fino, Centonze (31’ st Salvatore), Haka; Massaro, Di Natale (14’ st Benericetti). A disp. Dainelli, Bardini, Del Rosso, Beghetto, Ciotola. All. Firicano

ARBITRO Testoni di Ciampino

MARCATORE Pinzauti al 10’ st

NOTE Espulso Kharmoud al 27’ st

PISTOIA

I tre punti sono arrivati ed è ciò che conta. Ma per farlo la Pistoiese ha dovuto soffrire e non poco, stringendo i denti nel finale con l’uomo in meno al cospetto di un mai domo Tuttocuoio. La contesa del Melani è stata risolta da Lorenzo Pinzauti, che ha timbrato il gol decisivo dell’1-0 con una zampata da vero attaccante sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una rete, quella arrivata al 10’ della ripresa, che ha stappato il punteggio di una gara fino ad allora equilibrata, durante la quale la compagine neroverde aveva anche messo in difficoltà Bertolo e compagni grazie a giocate di qualità e atteggiamento aggressivo.

La rete dell’attaccante con la maglia numero trenta non ha stravolto più di tanto l’economia del match, che ha continuato a procedere sui binari dell’equilibrio. Una svolta è arrivata quando il già ammonito Kharmoud ha rimediato il secondo giallo del pomeriggio e ha costretto la Pistoiese a giocare in inferiorità negli ultimi 20’. Un lasso di tempo nel quale il Tuttocuoio ha tenuto quasi sempre il possesso, senza però rendersi realmente pericoloso come invece era successo nel primo tempo e anche nella ripresa in parità numerica. In due circostanze, in particolare su Russo ad inizio partita e su Massaro nella seconda frazione, sono stati decisivi gli interventi di Cecchini, sempre più protagonista e autore della quarta porta inviolata consecutiva. Per il resto si è vista una Pistoiese a tratti convincente ma ancora non abbastanza fluida nella manovra di gioco e soprattutto poco incisiva nei primi 45’. Un dato riassume perfettamente il trend dell’Olandesina in questo avvio: in sei match gli arancioni non hanno mai siglato un gol nel primo tempo. Questione di approccio mentale o ci sono altri fattori? A Giacomarro e il proprio staff il compito di provare a capirlo quanto prima, anche perchè domenica la Pistoiese sarà attesa dal derby contro un Prato in grande confusione e reduce da un pesante ko a Piacenza.

Michele Flori