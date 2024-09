Pistoiese, ecco Pinzauti. Nuovo rinforzo in attacco

Ad appena due giorni dall‘esordio in campionato, un‘importante novità in casa Pistoiese è arrivata direttamente dal calciomercato dei giocatori svincolati. E‘ infatti un nuovo giocatore arancione l‘attaccante Lorenzo Pinzauti, che qualche giorno fa ha rescisso il proprio contratto con il Lecco. Nativo di Firenze, Pinzauti si è messo in evidenza ad inizio carriera al Jolly Montemurlo in Serie D, prima di fare il salto tra i professionisti e militare stabilmente in terza serie. Ha già vestito la maglia arancione nella stagione 2021/22, siglando cinque reti, mentre nell‘ultimo biennio ha giocato nel Lecco, prima vincendo i playoff promozione in Serie C e poi disputando un‘annata in cadetteria. Contestualmente la Pistoiese ha annunciato che Vincenzo Corvino, per motivi personali, non prenderà parte alla prossima trasferta. Una trasferta, quella di Fiorenzuola, che segna il battesimo nel Girone D di Serie D per l‘Olandesina. Una sfida, quella di domenica, che non sarà una gara come le altre.

Tra la squadra arancione e il Fiorenzuola ci sono infatti diversi precedenti risalenti agli anni Novanta, quando entrambe le compagini militavano in Serie C1, ma una gara in particolare è legata ad un ricordo dolcissimo per la Pistoiese. Il 25 giugno 1995, sul campo neutro del Dall‘Ara di Bologna, l‘Olandesina e il Fiorenzuola si sfidarono nella finale playoff del Girone A di Serie C1. Uno di quei pomeriggi da dentro o fuori, con in palio un biglietto per il paradiso e uno per l‘inferno. Nonostante le elevate temperature e l‘insistente richiamo del mare, da Pistoia partì un vero e proprio esodo di tifosi, circa 6500 secondo le cronache dell‘epoca. L‘equilibrio del match venne interrotto dall‘espulsione di Gutili, che sembrò indirizzare la contesa dalla parte del Fiorenzuola. La Pistoiese però, guidata dal portiere Angelo Pagotto, abbassò la saracinesca e riuscì a portare la sfida prima ai supplementari e poi ai calci di rigore. Il finale lo conosciamo tutti: gli arancioni vinsero 4-3 e volarono in Serie B. Come detto in apertura, anche gli altri precedenti tra le due formazioni sono tutti concentrati tra il 1993 e il 1998, con un totale di nove sfide. Il bilancio è in perfetto equilibrio e racconta di due vittorie per parte e di ben cinque pareggi. In particolare, oltre alla finale playoff la Pistoiese si è imposta tra le mura amiche nella stagione 1994/95, La formazione rossonera ha invece ottenuto un successo in casa e uno fuori: il primo nella gara d‘andata della stagione 1996/1997, il secondo al Melani alla quindicesima giornata del campionato 1997/98. Il filo conduttore degli incroci tra Pistoiese e Fiorenzuola è quindi quello dell‘equilibrio e per come arrivano le due squadre alla partita non è impossibile pensare che il trend possa proseguire anche domenica al "Pavesi". Anche i rossoneri infatti hanno iniziato la stagione con un ko in Coppa Italia, 1-0 sul campo del Crema, e proveranno a riscattarsi al debutto in campionato.

Michele Flori