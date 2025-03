Pistoiese, il rush finale per il terzo posto. Con il Tau scontro diretto all’ultimo turno

La conclusione del campionato di Serie D, prevista per domenica 4 maggio, mancano sette partite. Ventuno punti in palio che serviranno a decidere chi tra Forlì e Ravenna, attualmente divise da due lunghezze, riuscirà a vincere il campionato e chi dovrà invece accontentarsi della seconda posizione e della conseguente disputa dei playoff. Spettatrice interessata della contesa è anche la Pistoiese, che da alcune settimane è fuori dalla lotta per il primato visti i 14 punti che separano gli arancioni dal primato in classifica, ma che si giocherà le proprie chance ai playoff.

L’Olandesina si trova al momento al quarto posto in graduatoria con 52 punti, uno in meno del Tau Altopascio e da un paio di turni ha messo nel mirino gli amaranto, che hanno rallentato notevolmente la propria corsa vincendo solo una delle ultime sei partite disputate. Nel mese e mezzo che manca da qui al termine della stagione, l’obiettivo della Pistoiese sarà proprio quello di agganciare e poi di superare i ragazzi di Venturi, in modo tale da avere sia una posizione migliore in chiave playoff sia una miglior media punti nell’eventuale classifica dei ripescaggi, che sarà composta dalle vincitrici della post-season dei nove gironi di Serie D.

Il format dei playoff prevede infatti che a sfidarsi, in gara unica sul campo della meglio piazzata, siano la seconda contro la quinta della classe e la terza contro la quarta, con le due superstiti che si incroceranno poi nell’atto finale, da disputare nuovamente in casa della compagine che ha raccolto più punti durante la stagione regolare. E dopo che succede? Le vincenti dei nove gironi verranno inserite in graduatoria per un eventuale ripescaggio in Serie C in base alla media punti avuta in campionato. In tal senso, la Pistoiese dovrà guardarsi principalmente dalla minaccia proveniente dal girone I, con la Reggina seconda con ben 60 punti che ad oggi sarebbe per distacco la miglior seconda d’Italia. Ci sono poi Novaromentin (girone A) e Nocerina (girone H) con una media punti lievemente superiore a quella degli orange, ma con sette partite ancora da disputare i giochi sono ancora completamente aperti.

La Pistoiese avrà tre partite in casa contro formazioni in zona playout (in ordine Riccione, Zenith Prato e Corticella) e quattro trasferte di cui due particolarmente ardue sui campi di Forlì e Tau Altopascio, rispettivamente alla terzultima e all’ultima di campionato. Poi arriverà il momento dei playoff.

Michele Flori