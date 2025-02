La Pistoiese non si riscatta: con il Lentigione è 1-1

Pistoia, 2 febbraio 2025 – La Pistoiese non si riscatta. Dopo aver perso il confronto diretto con la co-capolista Ravenna la settimana scorsa, gli arancioni, in inferiorità numerica per un tempo, non riescono ad andare più in là dell’1-1 allo stadio Marcello Melani contro il Lentigione, nella quinta giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. Un punto che muove sì la classifica, ma che aumenta il divario dalla coppia di testa: ora Forlì e Ravenna sono al comando del raggruppamento con 51 punti, davanti a Tau 48, Pistoiese e Lentigione 41.

Dieci punti da recuperare nei restanti 12 turni di torneo: occorrerebbe un’impresa, visto che in testa ci sono 2 squadre. Domenica prossima 9 febbraio, con inizio alle 14.30, per gli uomini allenati da Alberto Villa trasferta in casa del Tuttocuoio. Nel primo tempo, gli ospiti provano a imporsi tramite il possesso palla, mentre i padroni di casa puntano sulla vivacità dei propri esterni. La partita è equilibrata: si gioca prevalentemente a metà campo, le opportunità da gol non sono molte. Al quarto d’ora, il solito Maldonado prova a trasformare un calcio piazzato, ma Gasperini è abile a deviare in calcio d’angolo.

Tre minuti più tardi, Lombardi calcia a botta sicura dal centro dell’area di rigore, ma il pallone viene respinto da Mazzei sulla linea di porta. Una gara tutto sommato tranquilla, s’infiamma proprio in chiusura di tempo: Kharmoud sfiora Pastore, a tu per tu col portiere, nei sedici metri: non parrebbe penalty, ma il direttore di gara non solo lo concede, ma espelle pure il calciatore arancione. E Nanni non si lascia sfuggire l’occasione, portando in vantaggio il Lentigione.

Nella ripresa, la Pistoiese si ripresenta sul terreno di gioco più decisa. Al 3’ Mazzei stacca di testa su angolo, con il pallone che termina fuori di poco. Al 14’ Diodato penetra in area e Bonetti lo stende: per l’arbitro, secondo rigore di giornata. Dal dischetto Sparacello non fallisce, siglando il pari. Ancora l’attaccante dei toscani è pericoloso al 25’: il suo sinistro si perde a lato. Due minuti dopo, Greselin tenta l’eurogol, ma la palla finisce sopra la traversa. Al 33’ una punizione di Nanni mette qualche brivido a Cecchini, mentre al 44’ Simeri, lanciato a rete, è fermato dal portiere gialloblu in disperata uscita. Finisce in parità, un risultato che scontenta tutti.

TABELLINO

PISTOIESE-LENTIGIONE 1-1 PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Diodato (43’ st Stickler), Greselin (37’ st Grilli), Maldonado, Basanisi (14’ st Maloku), Kharmoud; Giometti (14’ st Boccia), Sparacello (43’ st Simeri). A disposizione: Mosti, Baragli, Cuomo, Paci. Allenatore: Villa. LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Lombardi (32’ st Maggioli), Capiluppi, Bonetti (38’ st Grieco); Cavacchioli, Sabba (47’ st Pari), Nappo (20’ st Battistello), Alessandrini; Nanni, Mordini (23’ st Babbi); Pastore. A disposizione: Pagani, Cortesi, Luppi, Cabassa. Allenatore: Cassani. ARBITRO: Ferrara di Roma 2. MARCATORI: 46’ pt Nanni (rig.); 16’ st Sparacello (rig.). NOTE: giornata nuvolosa. Espulso al 45’ pt Kharmoud. Ammoniti Mazzei, Nappo, Sabba, Maloku, Boccia, Nanni. Angoli 8-4. Recupero 1’, 5’.