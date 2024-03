Pistoiese, il Prato castiga al "Melani": 1-0, decide Sowe

Pistoia, 24 marzo 2024 – È del Prato uno più brutti derby degli ultimi anni: 1-0, con rete nel finale di Sowe. È derby ma in tono minore (per la scarsa valenza, tecnica e tattica, delle due squadre, che certo non vivono il periodo migliore della loro storia). Una ventottesima giornata negativa per i colori arancioni, con la Pistoiese quattordicesima in classifica a quota 32 (il Prato sale all’ottavo posto a 40), sempre più a rischio di playout. Nel primo quarto d’ora, c’è un po’ di agonismo da ambo le parti. Al 20’ prima opportunità per gli ospiti: D’Agostino azzarda la deviazione di esterno sinistro sottomisura, ma il tiro è debole e Mataloni si salva. Poi, poco o niente (niente, praticamente).

Il Prato prova a fare la partita, la Pistoiese tenta di punzecchiare lo storico rivale giocando di rimessa. Ma il tutto con risultati simili allo zero. In questo contesto, spiace ascoltare l’esplosione, costante, di petardi e “bomboni” fuori (e dentro) dallo stadio (e anche qui, da entrambe le tifoserie). Ripresa sulla falsariga della prima frazione di gioco. Al 5’ una conclusione di Evangelista, bloccata a terra da Ricco, trova, addirittura, gli applausi del pubblico di fede arancione (chi si accontenta, gode). Al 10’ annullato il gol del Prato per evidente fallo di mano di Bigonzoni: il direttore di gara, immedesimatosi nel clima generale, lascia calciare il giocatore laniero, fischiando in ritardo.

Al quarto d’ora, finalmente, una palla-gol nitida: Diakhate può battere indisturbato dai 14 metri in posizione centrale, ma non trova di meglio che centrare (e abbattere) un avversario. Al 37’ Sowe, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo sugli sviluppi del secondo corner pratese, insacca di testa: una doccia fredda per gli uomini di Parigi, in inferiorità numerica dal 23’ del secondo tempo per l’espulsione di Diakhate (doppio giallo evitabilissimo). La gara, logicamente, si scalda e l’arbitro ha difficoltà nel tenerla in pugno. Finisce col Prato in festa e la Pistoiese a chiedersi perché sia caduta così in basso. Giovedì gli arancioni torneranno in campo, fuori casa, per affrontare il San Donnino. Prosit.

Tabellino

PISTOIESE – PRATO 0-1

PISTOIESE (4-4-2): Mataloni; Riccio, Masi, Greco, Bailo (44’ st Panicucci); Pertici, Carannante (42’ st Milani), Del Rosso, Evangelista (20’ st Fiaschi); Diakhate, Bonfanti (30’ st Faye). A disposizione: Gambassi, Cordato, Marie Sainte, Niccolai, Anticoli. Allenatore: Parigi.

PRATO (3-5-2): Ricco; Monticone (14’ st Laverone), Angeli, Diana; Stickler, Sadek, Trovade (14’ st Sowe), Gemignani, Limberti; Gori (23’ pt Bigonzoni), D’Agostino (14’ st Moreo).

A disposizione: Fogli, Ceccherini, Gargiulo, Santarpia, Nocentini.

Allenatore: Ridolfi.

ARBITRO: Marin di Portogruaro.

MARCATORE: 37’ st Sowe.

NOTE: giornata nuvolosa. Espulsi: 23’ st Diakhate per somma di ammonizioni; 43’ st Cesaretti, allenatore in seconda del Prato, per proteste. Ammoniti: Carannante, Riccio, Del Rosso, Sowe, Limberti, Paniccucci, Angeli. Angoli: 2-2. Recupero: 3’, 7’.