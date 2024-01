Pistoiese soccombe 3-0 al "Melani" con la capolista Ravenna

Pistoia, 7 gennaio 2024 – La situazione è (ancora) grave, ma non seria. Quel che resta della Pistoiese, disfatta e rifatta dall’avellinese Maurizio De Simone (chiedere informazioni a Trapani e Avellino) e costretta a giocare in inferiorità numerica da una decisione arbitrale dopo appena 8 minuti di gioco, ha ceduto il passo, 3-0, alla capolista Ravenna, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie D. Con pochi, ma indemoniati spettatori sugli spalti (continue proteste e lamentele nei confronti del direttore di gara), gli arancioni iniziano in modo aggressivo, costringendo il Ravenna a non esprimere il proprio gioco. All’8’ ci si mette anche l’arbitro, espellendo frettolosamente Kamana per fallo (violento?) su Diallo poco oltre la metà campo. Al 27’ romagnoli in vantaggio: cross dalla sinistra di Tirelli e colpo di testa in tuffo di Diallo sottomisura: niente da fare per Mataloni. Al 37’ botta di Rrapaj dai 25 metri, da posizione centrale, con il pallone che sorvola di poco la traversa. Solito copione anche nella ripresa: ospiti ad attaccare, padroni di casa a difendersi. Al 3’ Esposito calcia debolmente da posizione favorevole, il portiere blocca il pallone a terra. Al 7’ traversone dalla destra di Boccardi, Diallo stacca di testa a centro area completamente solo, ma la conclusione, centrale, è alzata da Mataloni sopra la traversa. Al 20’ Boccardi spara un destro da dentro area che si perde sul fondo. Al 24’ il neo entrato Ielo, su calcio piazzato dai 22 metri, trova lo specchio di porta: il suo tiro, però, è telefonato e quindi nessun problema per Cordaro. Al 31’ il raddoppio ravennate: punizione di Rrapaj dalla destra e colpo di testa vincente di Sabbatani. Al 42’ ci prova Biaggi con un rasoterra dalla distanza, ma la palla finisce sul fondo. Al 47’ il tris ospite, ancora con Sabbatani, a sancire una “partita non partita” (la seconda, dopo Pistoiese – Lentigione 0-3 prima di Natale).

Tabellino

PISTOIESE – RAVENNA 0-3

PISTOIESE (4-4-2): Mataloni; Sanzone, Mendolia, Kamada, Cordato; Pertici, Carannante, Diakhate (14’ st Del Rosso), Milani (23’ st Ielo); Bonfanti (35’ st Biaggi), Fiaschi (14’ st Donnarumma). A disposizione: Gambassi, Frijia, Monteleone, Nannipieri, Virdò. Allenatore: Parigi.

RAVENNA (3-4-1-2): Cordaro; Spezzano, Esposito, Gobbo; Boccardi (41’ st Paccagnini), Rrapaj, Campagna (19’ st Pavesi), Marino; Alluci (28’ st Agnelli); Tirelli (38’ st Zattini), Diallo (19’ st Sabbatani). A disposizione: Rossi, Ravaglia, Magnanini, Calandrini. Allenatore: Gadda.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino.

MARCATORI: 27’ pt Diallo; 31’ e 47’ st Sabbatani.

NOTE: giornata piovosa, spettatori circa 700. Espulso all’8’ pt Kamana per fallo di gioco violento. Ammoniti: Alluci, Spezzano, Biaggi. Angoli: 0-7. Recupero: 1’, 4’.