Pistoiese sconfitta dal San Marino: Villa critica gli errori difensivi

Alberto Villa mastica amaro dopo il ko della sua Pistoiese contro il San Marino. Un ko che inchioda gli arancioni in terza posizione a 58 punti alla pari del Tau Altopascio. "Oggi abbiamo faticato a trovare le misure - ha ammesso Villa dopo il match -, ma soprattutto non si può pensare di vincere quando si commettono due errori come quelli di oggi. Il secondo, in particolare, lo si può vedere al massimo al livello della scuola calcio. E’ chiaro che quando accadono episodi simili diventa tutto più difficile. Avremmo dovuto, sia nel primo tempo che nella ripresa, essere più tranquilli e giocare con meno frenesia soprattutto col pallone tra i piedi. Ci è mancata tranquillità, perché le partite non finiscono al primo gol incassato e noi non siamo stati sereni in alcuni momenti cruciali come ad inizio secondo tempo. Bastava una scintilla per riaprire la partita, invece abbiamo preso la seconda rete in modo davvero ingenuo".

Una sfida che però, complessivamente, non ha visto la Pistoiese demeritare in termini di occasioni create: "Penso che le squadre si siano equivalse - ha concluso Villa - e tolti i due gol non ricordo grossi pericoli per la nostra difesa, mentre in attacco sicuramente abbiamo fatto qualcosa in più. Ma si sa, chi vince ha sempre ragione".

