Pistoiese sconfitta dalla Zenith Prato: Fondatori chiede scusa ai tifosi

Tanto tuonò che piovve. Si può riassumere così quanto avvenuto al termine del match tra Pistoiese e Zenith Prato, con la sconfitta interna degli arancioni arrivata dopo un’altra prova deludente (dopo Riccione e San Marino) dal punto di vista tecnico e caratteriale. Un momento indubbiamente difficile sul quale è intervenuto anche l’amministratore delegato Fabio Fondatori, con un messaggio che non ha bisogno di interpretazioni: "Sono qui per rappresentare la delusione e l’amarezza della proprietà per quanto avvenuto nelle ultime settimane. I risultati recenti non sono all’altezza degli sforzi fatti della società da giugno scorso ad oggi. Nel parlare della nostra amarezza voglio rinnovare i complimenti alla Zenith per l’impegno, la voglia e l’umiltà con cui ha affrontato il match. Ai tifosi e alla piazza, che anche oggi ci ha dato un grande supporto, chiedo scusa". Un’ammissione di colpevolezza necessaria a causa dell’atteggiamento remissivo della Pistoiese, che dopo un buon inizio si è lentamente spenta, rischiando di incassare la seconda rete e non riuscendo a reagire nemmeno nella ripresa.

Una pericolosa involuzione che, a tre turni dal termine della stagione regolare, fa preoccupare soprattutto agli imminenti playoff i quali, come ribadito anche da Fondatori, continuano ad essere importanti per il club: "Gli obiettivi societari rimangono i medesimi - ha concluso l’ad arancione -, ovvero arrivare nella miglior posizione possibile ai playoff per poi provare a vincerli. Solo a fine stagione faremo tutte le valutazioni del caso". Di tempo per rialzare la testa ce n’è però poco, perchè giovedì la Pistoiese tornerà in campo per un impegno difficilissimo sul campo del Forlì capolista. I romagnoli, primi con sette punti di vantaggio sul Ravenna e ben venti sugli arancioni, potrebbero per altro celebrare ufficialmente la promozione in Serie C in caso di successo al "Morgagni".

Michele Flori