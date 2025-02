Pistoiese, Taibi striglia la squadra: "Prova scarsa. Ora zitti e lavorare"

Poche frasi che però riassumono perfettamente l’amarezza in casa Pistoiese dopo quanto avvenuto domenica a San Mauro Pascoli. Nell’immediato post-partita, in seguito al deludente pari a reti bianche raccolto contro la penultima in classifica, la Pistoiese aveva indetto il silenzio stampa, impedendo al tecnico Villa e ad altri tesserati di commentare la scialba prova offerta al Macrelli. Un veto ’violato’ una manciata di ore più tardi da una nota diramata dalla società arancione, contenente alcune dichiarazioni del direttore sportivo Massimo Taibi. Parole dalle quali, come detto, emerge grande amarezza non solo per il risultato ma soprattutto per il modo in cui esso è arrivato, dopo una partita giocata a basso ritmo e senza la consueta fame di vittoria che aveva sempre caratterizzato l’Olandesina. "Quando si fanno prestazioni così scarse e non all’altezza del prestigio della maglia che si rappresenta, bisogna stare zitti e lavorare - si legge nel comunicato -. Contano i fatti, non le parole. Il silenzio stampa che ho deciso ci deve servire a fare un vero esame di coscienza e a ritrovare subito le motivazioni indispensabili per riprendere un cammino adeguato alle ambizioni, all’organizzazione e ai sacrifici della società".

Il messaggio da parte del club è chiaro (anche se poteva essere efficacemente comunicato già ne post partita, ndr): cambiare rotta già dalla prossima partita col Sasso Marconi non è una possibilità, ma un obbligo. Lo impongono i colori arancioni, il calore della piazza e gli sforzi fatti dalla compagine dirigenziale a partire dalla scorsa estate. Fermo restando che il risultato sportivo della promozione è sfumato, la Pistoiese ha il dovere di onorare la stagione e di giocare al massimo delle proprie forze le partite che mancano da qui alla fine della stagione. Poi, a bocce ferme, saranno fatte le opportune valutazioni su chi realmente meriterà la riconferma, al netto di contratti biennali in essere di cui sono in possesso già oggi alcuni dei calciatori più esperti della rosa. L’unico modo per voltare pagina, come detto da Taibi, è lavorare sul campo e anche in quest’ottica il club arancione ha annunciato una novità importante. Il gruppo squadra tornerà infatti ad allenarsi al Turchi, "abbandonando" quindi la struttura di Chiazzano dopo più di tre mesi di costante utilizzo. Polvani e compagni saranno in campo questo pomeriggio a partire dalle 15, mentre la seduta di domani è prevista per le 9:15. Anche giovedì e venerdì il gruppo arancione si allenerà al Turchi, in entrambe le occasioni alle 10:30.

Michele Flori