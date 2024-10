"Più forti delle assenze». Becattini elogia il gruppo

"Un pareggio giusto, visto che abbiamo sofferto di più nel primo tempo e siamo invece emersi nel secondo". È questa la sintesi di Marco Becattini, dopo la partita con il San Donato Tavarnelle, terminata 0-0. Non era semplice riordinare le idee dopo il 5-2 del Brilli Peri. "Ricordo - ha aggiunto l’allenatore dei biancorossi - che due anni fa il Montevarchi faceva la serie C. A chi è sceso in campo dei nostri dovremmo fare un applauso grandissimo, visto il momento che stiamo attraversando e il fatto che mercoledì avevamo fuori sei giocatori per noi fondamentali". Durante la partita, Becattini ha schierato Lorenzo Neri facendolo subentrare a Tassi nel secondo tempo. Il difensore era fuori da quasi due anni. "La situazione è veramente delicata - ha proseguito - Siamo ripartiti dal gruppo dello scorso anno in cui i centrocampisti erano Privitera, Mannella e Cioce e con il San Donato mancavano tutti e tre. Non voglio alibi, ma ribadisco che i ragazzi vanno aiutati, dato che stanno dimostrando di fare qualcosa di inimmaginabile". Domenica è prevista la trasferta a Ghivizzano e se da un lato torna Privitera, dall’altro resterà out Marini, ammonito e già diffidato. "Non era facile ripartire nelle nostre condizioni, visto che continuiamo ad essere in piena emergenza. Con la gara esterna di domenica, va da sé che alcuni giocatori saranno costretti a stare in campo per 270’ in una sola settimana".

Francesco Tozzi