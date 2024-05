Play-off e Play-out. Terranuova e Signa sfida a Pontassieve. Lastrigiana in salvo

Sarà Pontassieve ad ospitare domenica l’attesa finale play-off del girone B di Eccellenza Toscana fra Terranuova Traiana e Signa. La sfida si giocherà alle 15 e la vincente accederà agli spareggi nazionali con le altre seconde d’Eccellenza per la promozione in serie D 2024/25. Chi la spunterà infatti di questa sfida giocherà domenica 26 maggio e domenica 2 giugno contro la seconda classificata del Girone A del Lazio (la perdente dello spareggio fra Maccarese e Rieti che si giocherà domenica prossima per la promozione in serie D). Accede al turno successivo la vincente del match, in caso di parità al 90’ verranno giocati i supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente il Terranuova per la miglior posizione in classifica in stagione regolare. Il Terranuova arriva sicuramente più riposato rispetto ad un Signa che ha vinto in casa dello Scandicci domenica (2-1 il finale) nella semifinale. La Lastrigiana ha battuto l’Audax Rufina mantenendo così la categoria.