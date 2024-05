Playoff Carrarese all’assalto della Juventus Next Gen

Ad Alessandria ancora senza Alessandro Capello. La squadra di Antonio Calabro è partita senza il suo bomber, sempre assente per problema muscolare. I convocati sono gli stessi di sabato, meno il primavera Sansaro. Come terminale offensivo con tutta probabilità ci sarà ancora Finotto, chiamato a fare gli straordinari. "Finora i miei compagni non hanno fatto assolutamente rimpiangere la mia assenza – spiegava Capello nella serata della qualificazione sul Perugia –. Io spero di rientrare prima possibile per dare una mano ma nel frattempo so di essere in buone mani".

Sulla strada della semifinale play off ci sono i ragazzi terribili della Juventus Next Gen. Da un avversario blasonato e con giocatori esperti come il Perugia, la Carrarese passa ad una rivale completamente diversa fatta di giovani bravissimi tecnicamente e con tanta voglia di emergere. La loro freschezza potrebbe essersi un po’ esaurita, visto che i bianconeri hanno già giocato 4 partite schierando quasi sempre gli stessi elementi, ma il gruppo a disposizione di Brambilla è variegato.

Anche in casa azzurra, però, le alternative non mancano. Il tecnico di Melendugno nell’ultimo match si è potuto permettere di lasciar rifiatare contemporaneamente Imperiale, Capezzi e Della Latta che dovremmo rivedere tutti e tre nell’undici titolare. Dietro a riposare potrebbe essere chiamato stavolta Illanes, uscito un po’ acciaccato. A centrocampo dovrebbero riaccomodarsi in panchina Zuelli e Palmieri, pur bravi contro il Perugia. Questi due giorni sono serviti a mister Calabro per avere un termometro delle condizioni di ciascun giocatore ed i cambi di formazione verranno effettuati anche alla luce di eventuali problemini fisici emersi in questo lasso di tempo. Tutto ciò senza dimenticare che a distanza di soli quattro giorni ci sarà da tornare in campo.