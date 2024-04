Playoff di calcio a 5. Oggi la Kappabi ospita l’Olimpia Regium. L’andata si gioca alle 15.30 al PalaPrincipi

Il futuro sarebbe adesso per la Kappabi Futsal Potenza Picena, impegnata da oggi con i playoff di A2 di calcio a5, ma l’avvicinamento al match d’andata è caratterizzato da importanti ritorni e addii che avranno effetti sulla rosa della prossima stagione. In settimana è rientrato all’interno dei quadri dirigenziali giallorossi Simone Consolani e dalla prossima stagione occuperà l’incarico di direttore generale. Aveva lasciato il club dopo 10 anni dando le dimissioni a fine novembre e adesso torna a lavorare per il sodalizio della sua città natale. Sabato alle 15.30 al PalaPrincipi ci sarà la gara di andata del primo turno playoff contro l’Olimpia Regium, sfida tra i padroni di casa, neopromossi e grande rivelazione capaci di chiudere al 5° posto il girone B e gli ospiti di Reggio Emilia che invece hanno terminato la fase regolare al secondo posto accumulando 8 punti in più. Altra notizia fresca è che questi playoff (il ritorno una settimana dopo in trasferta) saranno "The Last Dance" per Nikinha. Per motivi personali infatti il giocatore-allenatore brasiliano tornerà nella sua terra natia al termine della stagione, lasciando dunque dopo tre anni Potenza Picena.

an. sc.