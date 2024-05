PLAYOFF DI SERIE C. Nei quarti di finale c’è Vicenza-Padova

Sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff di serie C (e il tabellone tennistico che porterà alle semifinali e alla finale). Entrano in scena le tre seconde in classifica (Padova, Torres e Avellino), teste di serie così come la Carrarese che ha il migliore piazzamento tra le qualificate dal turno precedente. Anche nel secondo turno si gioca sulla distanza dei 180’, in caso di parità complessiva non ci sono i tempi supplementari ma va avanti la testa di serie che gioca il ritorno in casa. L’urna ha prodotto tre accoppiamenti su quattro con squadre che si sono già incontrate nei rispettivi gironi. Già definito anche il fattore campo per andata e ritorno delle semifinali e della finale.

Questi gli accoppiamenti: Catania-Avellino; Vicenza-Padova; Juventus Next Gen-Carrarese; Benevento-Torres. Gare di andata martedì 21 maggio, ritorno sabato 25 maggio. Tra queste otto uscirà la quarta promossa in B.