Playoff e Playout nei Campionati Dilettanti: Sfide Decisive in Arrivo

La Pasqua rappresenta l’inizio del conto alla rovescia per le formazioni impegnate nei playoff e playout dei vari campionati, dall’Eccellenza alla Terza categoria. Va detto che nel massimo torneo regionale riservato ai dilettanti Castiglionese e Baldaccio sono già in ferie, il Foiano retrocesso mentre la Sinalunghese che aveva chiamato l’aretino Testini sulla propria panchina per inseguire la salvezza dopo aver evitato l’ultimo posto non ha avuto la meglio contro l’Antella.

In Promozione, nel girone C, il Casentino Academy dovrà pazientare ancora. Domenica prossima andrà in scena la semifinale playoff tra Audax Rufina e Fiesole, con gli ospiti chiamati dal regolamento a vincere per passare il turno nei 90’, al limite al termine dei due tempi supplementari. Domenica 4 maggio la finale tra la vincente e il Casentino Academy di Bonini.

In zona playout invece il Viciomaggio ha giocato subito e vinto il playout in casa della Chiantigiana meritandosi la conferma in Promozione. Il prossimo 27 aprile ecco che dovrà fare lo stesso il Subbiano di Guidotti contro l’Alleanza Giovanile Dicomano potendo contare su due risultati su tre al termine dei 120’ in caso di pareggio al 90’.

In Prima categoria girone E il Vaggio Piandiscò torna in Seconda per via della forbice. Nel girone F la forbice non ha escluso le due aretine, Cortona e Bibbiena dalla corsa anche se dovranno giocare entrambe in trasferta il 27 aprile e quindi saranno costrette a vincere per passare il turno. Nello specifico l’Atletico Piancastagnaio che ha chiuso al secondo posto affronterà il Bibbiena mentre il Torrenieri riceverà il Cortona Camucia. In coda al gruppo retrocede l’Olmoponte Santa Firmina mentre i playout interesseranno il Valdichiana contro il Ponte d’Arbia e lo Spoiano che andrà contro l’Arezzo Football Academy.

In Seconda categoria girone D la Fulgor Castelfranco resta fuori per via della forbice dai playoff, mentre il Cavriglia andrà in casa del Pelago. La vincente affronterà il Reconquista. Nel girone I lo Stia sale in Prima categoria mentre retrocedono in Terza Badia Agnano e Terontola. Ai playoff la Fratta Santa Caterina affronterà il 27 aprile il Pratovecchio mentre la Fratticciola sfiderà la vincente il 4 maggio. Unico playout il 27 aprile tra Pestello e San Marco.

In Terza categoria sale la Faellese la Sangiustinese va in finale playoff aspettando la vincente di Strada-Tuscar.