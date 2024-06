Playoff eccellenza. Terranuova: via libera per la trasferta

La finale di andata dei playoff di Eccellenza fra Giulianova e Terranuova Traiana, in programma domenica prossima 9 giugno alle ore 16 allo stadio Fadini, si terrà con la presenza del pubblico. Gioia quindi per i tifosi giallorossi, che potranno assistere alle gesta della propria squadra dagli spalti dell’impianto sportivo. È stato così accolto il ricorso presentato dalla società abruzzese a seguito della squalifica inflitta dal giudice sportivo, che prevedeva una giornata a porte chiuse. I tifosi del Terranuova Traiana potranno dunque recarsi in terra d’Abruzzo per sostenere la compagine biancorossa nell’ultimo e importantissimo appuntamento di stagione. Ritorno il 16 giugno al Matteini, poi chissà.