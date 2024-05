Playoff, i tifosi del Rimini ci credono. Pronto l’esodo verso Gubbio

Il popolo biancorosso è pronto a rimettersi in viaggio. Stessa destinazione di appena qualche giorno fa: Gubbio. Con la speranza di vedere, martedì prossimo, un altro Rimini. Il palcoscenico sul quale esibirsi in notturna (calcio d’inizio alle 20.30) sarà sempre il ’Barbetti’. Lì si giocherà il primo turno di quei playoff che i biancorossi si sono presi con i denti. I tifosi del Rimini sanno quanto conti quell’appuntamento e già da giorni si stanno organizzando. Molti raggiungeranno l’Umbria in pullman, tanti in auto. Tutti avranno il biglietto in tasca. Tagliando di ingresso allo stadio che è già possibile acquistare. Il circuito di vendita è Viva Ticket. Nel settore Curva ospiti dello stadio del Gubbio a disposizione dei riminesi ci sono 1.175 posti. E il costo del biglietto è di 10 euro più i diritti di prevendita.

La vendita è attiva sia nei punti vendita, sia nel circuito online Viva ticket sino alle 19 di lunedi. Poi da martedì, giorno della gara, per i tifosi romagnoli il botteghino del settore ospiti resterà chiuso e non ci sarà la possibilità di prendere posto in altri settori, come specificato dalla questura umbra. Tanti i tifosi che, ancora una volta, saliranno sui pullman organizzati dal Collettivo riminese.

L’appuntamento è fissato martedì alle 17.45 in Piazzale del Popolo da dove, alle 18, si accenderanno i motori dei pullman in direzione Gubbio. Il costo del viaggio è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare Alfredo (347-8836166 e Ivan 335-5711536. Tutto questo mentre la truppa di mister Troise continua a preparare sul campo la rivincita con il Gubbio. E questa volta la posta in palio è ben più importante rispetto a quella messa in palio nell’ultima di regular season.