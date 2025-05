Playoff Serie B: Vicenza e Ternana favorite per la promozione, Rimini attende il sorteggio

In attesa del primo giro sulla giostra dei playoff previsto per domenica, spazio ai bookmakers. Che non hanno molti dubbi su chi saranno le favorite per il salto di categoria. Verso la B. Secondo il comparatore Superscommesse, saranno Vicenza e Ternana, seconde classificate rispettivamente nei gironi A e B, a giocarsi fino all’ultimo la quarta promozione (Padova, Entella e Avellino hanno già festeggiato). Il Vicenza è offerto a 4.50, mentre la Ternana segue a 6. Con un posto d’onore anche per l’Audace Cerignola, seconda classificata del girone C, data da Sisal a 9. Quindi, meno favorita rispetto alla Feralpisalò offerta a 6, esattamente come la Ternana. Tutte seguite da Torres, Pescara e Catania 12. Che arrivano subito prima del Rimini, pagato 16 da Sisal e 15 da Snai. Insieme, o appena un passo indietro, rispetto a Monopoli e Crotone. Poi vengono tutte le altre con diverse squadre del girone B pagate addirittura 100, come Pontedera e Pianese. Ma anche l’Arezzo non viaggia tre le favorite, a quota 33 secondo Sisal e 20 per Snai. Insomma, c’è da sbizzarrirsi provando a guardare nella sfera di cristallo quando ancora non si è disputato nemmeno un turno.

Qualche certezza in più si avrà domenica in seconda serata, quando saranno terminate tutte le gare del primo turno della fase a gironi e il cerchio inizierà un po’ a stringersi. Ma nemmeno più di tanto se si considera che il nome del vincitore dei playoff si conoscerà tra oltre un mese. E dopo una marea di gare disputate. Il Rimini, che agli spareggi partirà dagli ottavi di finale, grazie alla vittoria della Coppa Italia, il nome dell’avversaria da battere lo conoscerà soltanto giovedì prossimo, a tre giorni dalla gara d’andata. Quel giorno a Firenze, alle 16, è previsto il sorteggio con gli occhi dei tifosi che saranno ovviamente puntati tutti lì. La squadra di Buscè è certa, essendo testa di serie, di giocare il primo round in trasferta e il secondo, quello decisivo, al ’Neri’ che attende, dopo la coppa, di riempirsi di nuovo. Intanto la coppa ieri è arrivata fino a Palazzo Garampi, dal sindaco Sadegholvaad. "Un traguardo storico, a 20 anni dalla conquista della Supercoppa del 2005, che abbiamo voluto celebrare in Comune insieme alla squadra e allo staff", dice il primo cittadino.