Playoff Terza categoria. Il Serralta approda in finale

Dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone di Terza categoria, il Serralta ha vinto la semifinale playoff contro la Corridoniense ed è approdato alla finalissima per il salto in Seconda. L’avversaria di turno sarà il Monte San Martino o il Niccolò Ceselli e la sfida si disputerà venerdì 31 maggio. Il match contro la squadra di Corridonia, giunta quinta in campionato, è stato molto combattuto ed è andato in scena al "Tullio Leonori" di San Severino. Alla fine l’hanno spuntata i settempedani del Serralta con il punteggio di 2-1, maturato grazie alle reti di Rapallini (al 18’ su rigore), per gli ospiti; di Rocci (al 21’) per il pareggio locale; e di Bambozzi (al 4’ della ripresa su rigore) per il definitivo vantaggio dei padroni di casa.