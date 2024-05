Playoff Under 15 serie C. Biancorossi ko nel primo round. Domenica il ritorno in Lombardia

C’è ancora una squadra in corsa in casa biancorossa. È l’Under 15 di mister Berretta che sta giocando i playoff di categoria. I giovani del Rimini stanno preparando la gara di ritorno degli ottavi di finale che andrà in scena domenica. Gara tutta in salita considerando che il match d’andata, quello che si è giocato lo scorso fine settimana al ’Romeo Neri’, si è chiuso con un netto 5-1 per la Pro Sesto. Quella Pro Sesto che ha chiuso la regular season al comando del girone A. Mentre il Rimini, nel suo girone B, ha messo la parola fine sulla stagione regolamentare piazzandosi al quarto posto, alle spalle di Cesena, Padova e Albinoleffe. Al ’Neri’ la gara si è messa subito in saluta per la squadra di Berretta, sotto dopo appena due giri di lancette. In zona gol a fare la voce grossa per i lombardi ci ha pensato Finocchioli. La reazione dei biancorossi è stata immediata, tanto che dopo sei minuti il Rimini ha rimesso le cose a posto con il gol realizzato da Frati. I ribaltamenti di fronte sono continui e a una manciata di minuti dall’intervallo la Pro Sesto mette di nuovo la freccia con Menotti. Si va a riposo con il Rimini sotto e l’inizio di secondo tempo non è migliore del primo. Infatti, dopo appena tre minuti Ponzo mette praticamente la parola fine sul match. I gol dei lombardi diventano quattro con l’autogol di Odino, poi nel finale è sempre Ponzo ad arrotondare. Ma c’è ancora una gara di ritorno per cercare di ribaltare tutto e sognare i quarti di finale. Di certo la missione è complicatissima, ma i biancorossi ci credono.

Il tabellino

Rimini: Mugellesi, Amantini, Odino, Vichi A., Arseni, Pedrelli (18’ st Biagioni), Pensalfini (15’ st Frati Alessio), Fulvi, Celli (9’ st Illuzzi), Casadei, Frati F. A disp.: Savoretti, Mambelli, Ciaroni, Mariotti, Bartolucci, Giovagnoli. All.: Berretta

Pro Sesto: Lini, Pena, Cellamare, Talia, Signore, Pozzi, Mazzola, Farina, Ponzo, Menotti, Finocchioli. A disp.: Raicu, Elia, Grassi, Lavelli, Delli Muti, Rastelli, Campanella, Gruttadauria. All.: Sacco.

I risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale: Giugliano-Arezzo 2-1, Monterosi Tuscia-Virtus Francavilla 0-0, Albinoleffe-Alessandria 0-0, Rimini-Pro Sesto 1-5, Pergolettese-Cesena 2-1, Juve Stabia-Pescara 1-1, Pontedera-Padova 3-1.