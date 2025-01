Playoff under 17. Secondo ko di fila per le biancazzurre

Le Under 17 della San Marino Academy incassano la seconda sconfitta su due nel playoff. Penserini illude la formazione di Zaghini sul campo della Rinascita Doccia: dopo la rete della Biancoazzurra, che arriva al 6’, le padrone di casa impattano con Cappelletti (44’) e poi ribaltano le sorti dell’incontro con Preti (85’). Finisce complessivamente in parità, invece, la prima gara delle Under 12 nella Fase primaverile. Le giovanissime titane incassano il 2-1 del Faetano/San Giovanni nella prima frazione, con Daphne Aiello a tentare di replicare agli acuti di Achille De Blasis e Leonardo Regina. La seconda frazione è invece all’insegna del riscatto: la vittoria per 1-0 è data dalla rete di Martina Riccardi. Totalmente senza gol, invece, il terzo ed ultimo tempo di gioco che chiude, così, il match andato in scena sul Titano.