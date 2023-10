PODISMO. A Sticciano di corsa. C’è la SaliScendi

Oggi il circuito "Corri nella Maremma" completa i primi due terzi del suo tour 2023. Si corre a Sticciano, dal 2017 presenza fissa nel circuito con la gara podistica Sticciano SaliScendi Run, corsa di 8 chilometri e mezzo. Partenza alle 10.30 da via dei Mille a Sticciano Scalo. Saranno premiati la prima assoluta donna ed il primo assoluto uomo; inoltre saranno premiati i primi tre classificati delle otto categorie d’età maschili e tre femminili. La manifestazione è riservata ai nati dal 2005 in poi, con tesseramenti Uisp o Fidal in corso di validità e certificato medico agonistico. Sarà possibile iscriversi fino a quindici minuti prima della partenza al prezzo di 5 euro. La gara è organizzata dal Marathon Bike, con il patrocinio della Uisp, il Comune di Roccastrada e la Provinciaed il supporto della Pro loco di Sticciano.