Pogba pronto all’addio al calcio: “E’ finita, non esisto più”

Torino, 25 giugno 2024 – "E' finita, Paul Pogba non esiste più". Una frase che sa di addio al calcio quella pronunciata dal centrocampista della Juventus, alle prese con una lunga squalifica per doping. Il francese ha rilasciato una lunga intervista video per il canale social "hietip.sports” nella quale ha parlato di diversi temi legati alla sua carriera. Pogba, squalificato fino al 2027 per la positività a sostanze non ammesse, è ormai lontano dai fasti del passato, che l’hanno visto protagonista con i bianconeri e il Manchester United, oltre che con la maglia dei Galletti con la quale ha sollevato la Coppa del Mondo nel 2018. Il quotidiano “The Guardian Nigeria” ha poi pubblicato altri stralci dell’intervista rilasciata al calciatore francese, con alcune frasi che non sarebbero state ancora divulgate e che sono state attribuite proprio a Pogba: “Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto". Se queste parole fossero confermate, sembrerebbe imminente l’annuncio di un addio al calcio da parte del francese, attualmente ancora legato dal suo contratto con la Juventus che non è stato rescisso.