Poggibonsi all’assalto della Flaminia. In panchina va il preparatore Balestri

Non ci sono rientri da rilevare nella rosa del Poggibonsi, per l’incontro odierno sul rettangolo della Flaminia.

Sfida insidiosa per i Leoni in cerca di punti, davanti a una compagine laziale, a sua volta decisa a risollevarsi, che ha tra l’altro appena optato per il cambio di testimone sulla panchina. In settimana il club di Civita Castellana ha optato per la conclusione del legame con mister Nofri Onofri per affidare l’incarico al timone a Giovanni Abate.

Un ostacolo in più di cui tenere conto da parte del Poggibonsi, che forse la prossima settimana per la gara con la Sangiovannese allo Stefano Lotti potrà tornare a disporre di Bigica a centrocampo, mentre per quanto riguarda Mazzolli sembra che il recupero sia un po’ meno immediato. Yuri Balestri, preparatore atletico del Poggibonsi, sarà al timone della squadra per ovviare alle defezioni, per squalifica, di Calderini e di Beoni. In panchina si accomoderà per offrire man forte un altro componente dello staff tecnico, come del resto avviene di solito: Mattia Lanzano, che si occupa dei portieri. Un Poggibonsi che deve evitare nella circostanza un impatto in stile Livorno sul match, tentando invece di fare valere la volontà di ripartire dal secondo tempo della sfida interna di fronte alla capolista. Con il desiderio, comunque, da parte dei giallorossi, di riacquistare concretezza nel momento della finalizzazione, alla luce delle opportunità collezionate - domenica scorsa e anche in precedenza - per andare a segno con maggiore continuità al cospetto delle rivali.

Allo stadio Turiddu Madami di Civita Castellana il fischio d’avvio alle 14,30 ad opera di Bruno Tierno di Sala Consilina. Gli assistenti designati sono Carlo Pipola di Ercolano e Orazio Nicodemo di Sapri.

Poggibonsi: Pacini, El Dib, Cecconi, Marcucci, Fremura, Borri, Valori, Mignani, Bellini, Vitiello (nella foto), Belli.

Intanto da registrare la vittoria per 1-0 di ieri pomeriggio degli juniores nazionali del Poggibonsi, che si trovano ora in una buona posizione in graduatoria nel girone H, contro il Terranuova Traiana. Un verdetto confortante per un collettivo che appare in crescita nel rendimento e nei risultati.

Paolo Bartalini