Poggibonsi all’attacco dell’Orvietana. Mister Calderini: "Partita complicata"

Ha il sapore di uno spareggio tra squadre decise a risalire posizioni, il match odierno allo Stefano Lotti. Il Poggibonsi, reduce dalla sconfitta di misura di Grosseto nonostante la valida prestazione, ospita una Orvietana che ha compiuto mercoledì una sorta di impresa battendo in rimonta i Mobilieri Ponsacco col punteggio di 3-2.

La compagine della città della Rupe sovrasta adesso all’interno del girone E di serie D di una lunghezza i Leoni, decisi comunque a ripartire dalla prova allo stadio Carlo Zecchini per tentare di ottenere stavolta un verdetto utile per le questioni più stringenti relative alla graduatoria. Dilettanti nazionali regolarmente in campo - con l’eccezione della gara tra Mobilieri Ponsacco e Montevarchi - nella giornata dedicata al ricordo delle vittime degli eventi alluvionali che hanno colpito duramente varie zone della nostra regione. Un pensiero che unisce in pratica tutti i club calcistici in un periodo caratterizzato da una fase di avvenimenti drammatici, fino da giovedì e venerdì, originati dalle rilevanti precipitazioni atmosferiche. Guardando agli aspetti agonistici, il Poggibonsi deve rinunciare questo pomeriggio a tre pedine. Oltre a Bellini e Gistri, alle prese con i rispettivi guai fisici, mancherà per infortunio - distorsione alla caviglia - anche il classe 2004 Barbera.

L’allenatore Stefano Calderini, che per ovviare alle defezioni inserisce in gruppo tre elementi degli juniores nazionali di Alessandro Secci, non nega ovviamente il valore del risultato da conseguire nell’impegno con l’Orvietana: "Sarà una partita diversa rispetto a Grosseto, ma non certo meno difficile al cospetto di una Orvietana che possiede buone potenzialità, scorrendo l’organico. Cercheremo di ripeterci nel rendimento messo in mostra nel turno infrasettimanale, ben sapendo allo stesso modo che l’esito numerico per noi assume una importanza primaria". Tra giovani e over, malgrado gli stop che riguardano di fatto tre titolari, il tecnico dei giallorossi cerca di allestire un undici in grado di impensierire dei rivali determinati nel loro muoversi sul rettangolo, secondo gli intenti, al timone, del tifernate Silvano Fiorucci. Incontro tutto da seguire, dunque, allo Stefano Lotti. I tifosi della gradinata appaiono pronti a fronteggiare anche gli aspetti climatici avversi, sempre a loro volta dietro l’angolo, pur di non far mancare il consueto sostegno a dei colori che necessitano, letteralmente, di riprendere al più presto a innalzarsi.