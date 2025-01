Poggibonsi, che beffa. Ko amaro con il Grosseto

POGGIBONSI 0 GROSSETO 1

POGGIBONSI: Pacini; El Dib (67’ Palazzesi), Borri, Martucci (82’ Boganini), Fremura, Cecconi; Massai (61’ Marcucci), Bigica, Mignani (76’ Valori); Bellini, Vitiello (67’ Belli). A disposizione: Bruni, Tanganelli, Pisco, Lepri. Allenatore: Calderini.

GROSSETO: Raffaelli; Guerrini, Bolcano, Caponi, Nunziati; Sacchini (76’ Senigagliesi), Sabelli, Macchi (66’ Chrysovercis), Addiego Mobilio (70’ Riccobono), Marzierli, Benucci. A disposizione: Lampret, Sabattini, Dierna, Shenaj, Sane, Grasso. Allenatore: Consonni.

Arbitro: Teghille di Collegno.

Rete: 81’ Sabelli.

POGGIBONSI - La sconfitta stavolta è immeritata, a carico del Poggibonsi. Tre conclusioni ribattute dai legni e altre opportunità per realizzare non bastano al team di Calderini per conquistare almeno un pari. Che sarebbe stato il risultato più giusto alla luce della dinamica del confronto allo Stefano Lotti, senza dubbio apprezzabile nell’insieme, del Poggibonsi contro un Grosseto che a sua volta crea occasioni rilevanti, annullate dalle prodezze di Pacini. Quasi nel finale, invece, la zampata di Sabelli permette al Grosseto di riassaporare il successo.

Nel primo tempo entrambe le formazioni offrono la sensazione di poter sbloccare. Il sogno del vantaggio del Poggibonsi si stampa sul palo (testa di Bellini su cross di Vitiello da sinistra), mentre il Grosseto si vede respingere con bravura da Pacini due opportunità nitidissime: un rasoterra di Sacchini, deviato con i piedi dal portiere locale, e una schiacciata a rete di Marzierli - di Addiego Mobilio l’assist da destra - su cui il numero 1 giallorosso compie un vero prodigio. Maggiore pressione ad opera del Grosseto nella ripresa. Pacini si supera ancora per respingere un tiro dalle sembianze di un ’rigore’ di Addiego Mobilio su invito di Sabelli. Il Poggibonsi esce finalmente dal guscio e sfiora l’1-0. Mignani, da posizione invidiabile, coglie il legno esterno alla destra di Raffaelli ormai battuto. Calderini per il Poggibonsi opera tre cambi ravvicinati, mentre il suo collega Consonni opta per la carta Riccobono. Una sostituzione fruttuosa, perché è l’ingresso dell’illustre ex del Poggibonsi a imprimere la svolta alla gara a favore degli ospiti. Fa discutere la spinta in area di Marzierli, già ammonito, in fase offensiva nei riguardi di Martucci.

L’arbitro richiama il capitano ospite e non prende provvedimenti. Dalla tribuna su ha la sensazione di una autentica ’grazia’ a beneficio del goleador. Dalla bandierina l’azione prosegue e uno spunto sulla destra, trova pronto Sabelli al tocco vincente all’81’: 0-1. I Leoni cercano di riversarsi in avanti, però il Grosseto tiene a distanza ogni minaccia e può tornare a esultare di nuovo in attesa del match con la capolista.

Paolo Bartalini