Poggibonsi e Terranuova Traiana: sfida cruciale per la salvezza in classifica

Sul cammino di un Poggibonsi alle prese con la necessità di uscire dall’area a rischio della classifica, un Terranuova Traiana a sua volta deciso a far valere il desiderio di riscatto. Un altro ‘spareggio’ sul cammino di un Poggibonsi che dopo aver riacquisito speranza e fiducia è ripiombato nel limbo di una graduatoria che ancora non offre scenari del tutto rassicuranti per le ambizioni di salvezza dei Leoni. "Siamo consapevoli delle difficoltà del periodo e allo stesso modo dovremo cercare di risollevarci", ha detto Francesco Baiano al termine della rifinitura allo stadio Stefano Lotti. Tutto questo in una fase di malumori tra i sostenitori, alla luce di un clima di contestazione che si era affacciato nell’ambiente già in marzo e che è tornato attuale nelle recenti settimane. Baiano non potrà disporre di Vitiello in attacco e in più, a causa di un turno di squalifica per la sommatoria delle ammonizioni, non sarà a disposizione Martucci in retroguardia. Al tandem di quasi omonimi Bellini (nella foto) e Belli, il compito di sollecitare in avanti un Terranuova Traiana che possiede valide potenzialità. A dirigere il match casalingo del Poggibonsi sarà Giovanni Di Palma di Cassino. Assistenti, Federico Manfredini di Biella e Andrea Lufi di Lodi. Una possibile formazione per il Poggibonsi: Pacini, Cecconi, El Dib, Mazzolli, Fremura, Borri, Valori, Marcucci, Bellini, Bigica, Belli. Nel campionato nazionale juniores girone H, ultima giornata, successo del Poggibonsi a Montefalco contro la Fulgens Foligno. Un 2-0 per il team di Michele Beoni, in virtù delle realizzazioni di Fermi e Guarino. Stagione conclusa dal Poggibonsi in un’ottima quarta posizione (primo club tra le società della Toscana rappresentate) in un raggruppamento con la partecipazione di numerosi sodalizi di un certo prestigio. Poggibonsi capace anche di mettere in mostra, con la sua compagine giovanile, degli elementi in orbita squadra maggiore, come dimostrato nell’arco delle giornate dall’impiego di più di una pedina in incontri della serie D. Situazioni da tenere presenti in prospettiva ad opera degli addetti ai lavori.

Paolo Bartalini