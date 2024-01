Poggibonsi, fame di punti. Ostacolo GhiviBorgo. Mister Calderini ordina: "Ora serve continuità"

Senza Di Paola in difesa, il Poggibonsi affronta oggi alle 14,30 al Lotti il GhiviBorgo. Terza di ritorno della serie D girone E e secondo impegno casalingo consecutivo per i giallorossi di Calderini, che ricevono questo pomeriggio una delle formazioni migliori. Qualità che permettono al collettivo affidato alla guida di Nico Lelli, classe 1994 - già componente dello staff del Siena in C e ora forte del primato di allenatore titolare più giovane a livello nazionale - di risiedere in classifica a ridosso della zona dei play-off.

"Indubbiamente una bella squadra – osserva mister Calderini (nella foto) – un GhiviBorgo che è capace di esprimere un buon calcio con i suoi effettivi. Per noi il compito di affrontare come si deve questo ulteriore ostacolo sul percorso, con l’auspicio di offrire continuità alle nostre prove". Ancora lungo il cammino per la conferma del posto in categoria per il Poggibonsi, chiamato va rimanere concentrato in questa fase forse cruciale del campionato. Non recupera Motti in attacco e quindi sarà come nelle ultime settimane Vitiello (prezioso assist man e tuttora in attesa di sbloccarsi come realizzatore) il terminale offensivo del Poggibonsi. In retroguardia, invece, per la logica delle pedine in quota da utilizzare, toccheranno al baby Coriano le mansioni di esterno di retroguardia sulla corsia sinistra che di solito appartengono al classe 2005 Di Paola. Tra le curiosità della giornata, non sfugge la presenza nell’équipe tecnica del GhiviBorgo di un poggibonsese, Andrea Pecciarini, psicologo, mental coach, professionista che si è dedicato nel tempo a numerose attività per vari club anche ai massimi livelli. In questo periodo, dall’inizio della stagione agonistica, Pecciarini è dunque fra i collaboratori di Nico Lelli.

Nel campionato nazionale juniores, intanto, è da registrare la sconfitta di misura, 1-2, patita dal Poggibonsi con il Livorno, team che all’interno del raggruppamento guarda tutte le avversarie dall’alto.

Poggibonsi-Ghiviborgo sarà diretta da Giorgio D’Agnillo di Vasto. Assistenti, Simone Ambrosino di Nichelino e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure. Stefano Calderini potrebbe schierare per l’avvio del match con il GhiviBorgo questo undici: Pacini, Rocchetti, Coriano, Mazzolli, Cecchi, Borri, Marcucci, Camilli, Vitiello, Purro, Bigozzi.

Paolo Bartalini