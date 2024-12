Poggibonsi, il ritorno di Bigica fa la differenza. Suo l’assist a Salvadori per il gol della vittoria

Al rientro in gruppo dopo un mese per infortunio, Niccolò Bigica (foto) gioca tra i titolari e porge al compagno di squadra Andrea Salvadori l’assist determinante per il successo dei Leoni. Tra le note positive della trasferta di Terranuova Bracciolini, è dunque da annoverare il recupero del centrocampista della classe 2001, una pedina capace di offrire il proprio apporto alla causa e nella circostanza bravo a mettere Salvadori, alla seconda firma di stagione, nelle condizioni di segnare la rete nel primo tempo contro i valdarnesi. Le speranze di risalita dei Leoni – settima posizione adesso in classifica – trovano quindi concretezza soprattutto nel rendimento esterno della squadra, capace di lasciare in un angolo le amarezze della sconfitta interna con la Sangiovannese e di cogliere i tre punti sul campo di una rivale a sua volta affamata. Aspettando i rientri post squalifica di mister Calderini e del suo vice Beoni, il Poggibonsi, guidato dal timone dal preparatore atletico Iuri Balestri tenta di riprendere un po’ di confidenza almeno con alcune delle sue certezze. Riuscendo per esempio a tenere inviolata la porta di capitan Pacini nella domenica che, a proposito di ritorni di effettivi, ha visto anche nella lista dei convocati il nome dell’esterno d’attacco Boganini. Non capitava nel suo caso dal mese di settembre: in mezzo, per Boganini, anche un intervento chirurgico. Ora le speranze per una graduale ripresa del contributo anche, appena possibile, in undici iniziale del Poggibonsi da parte di Boganini. Gli allenamenti dei Leoni sono in corso per il prossimo impegno casalingo: allo Stefano Lotti giungerà il Figline nel giorno dell’Immacolata Concezione. "Proveremo a creare delle difficoltà a una compagine che ha saputo imporsi di fronte a una rivale non agevole come l’Orvietana", ha detto il direttore sportivo Jacopo Galbiati dopo il triplice fischio della sfida in trasferta del Poggibonsi con il Terranuova Traiana. Il Figline ha deciso una decina di giorni fa per la svolta tecnica, chiamando alla conduzione del team un veterano della serie D, Marco Brachi, già noto all’ambiente dei gialloblù, in luogo di Stefano Tronconi.

Paolo Bartalini