Poggibonsi in trasferta. Lo aspetta il Cenaia. Calderini: "Con l’approccio giusto arrivano punti"

Trasferta in provincia di Pisa dal sapore di uno ‘spareggio’ per il Poggibonsi, ospite oggi alle 14,30 del Cenaia. "Siamo sempre un po’ incerottati in questo momento - osserva mister Calderini (nella foto)- e non è stato semplice allenarsi in settimana". Nei giorni scorsi anche l’approdo in viale Marconi di una pedina per la mediana. "Bigica, appena entrato in gruppo, mi ha offerto una buonissima impressione. Penso che possa darci una mano. Pur essendo un classe 2001, e quindi un poco più che ventenne, fa capire che ha già avuto esperienze di un certo valore tra la serie D e la C, come nei settori giovanili". Nello specifico sul match di Cenaia? "Una partita dalla valenza doppia, dato che affronteremo rivali in lotta come noi. Una gara che definirei delicata. Il Cenaia tra l’altro ha da poco cambiato allenatore e il fatto di giocare subito in casa permetterà agli avversari odierni di fornire il massimo del contributo immediatamente. Il campo è particolare, simile a quello di Trestina per fare un esempio tra le realtà del nostro girone. Bisogna essere determinati, sapendo della difficoltà dell’impegno. Comunque l’approccio giusto, pari al secondo tempo allo Stefano Lotti con il Seravezza Pozzi, possiamo portare a casa dei punti". Una fase cruciale per il torneo... "Ai miei atleti ho detto che sarà la prima prova di una sorta di mini torneo di tre sfide con in palio dei risultati per noi importantissimi. Questa squadra ha bisogno di trovare serenità e con i verdetti utili può crescere anche tutto il resto". È arrivato in giallorosso Bigica (da vedere se sarà schierato già adesso fra i titolari, oppure se il tecnico considererà più idoneo un inserimento graduale) e hanno cambiato casacca Fiaschi e Bartolozzi - la scorsa settimana - oltre a Mencagli, da qualche giorno. Si prevedono altri sviluppi di calciomercato in viale Marconi? "La prossima settimana dovrebbero arrivare nuovi rinforzi, soprattutto perché abbiamo ancora quattro-cinque infortunati", conclude Calderini. A dirigere il confronto sarà Luigi Scicolone di San Donà di Piave. Assistenti, Gerardo Graziano di Vicenza e Alessandro Caricati di Conegliano. Il Poggibonsi potrebbe presentarsi con questo undici iniziale: Di Bonito, Gucci, Di Paola, Mazzolli, Cecchi, Borri, Bigozzi, Camilli, Saccardi, Barbera, Motti.

Paolo Bartalini