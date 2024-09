Poggibonsi, Mazzolla e la gara contro Ostia Mare: "Novanta minuti insidiosi, ma i Leoni sono pronti"

Dal 2021 Federico Mazzolli (foto) è tra i leader della mediana del Poggibonsi, società in cui il centrocampista della classe 1995 si era avvicinato all’universo del professionismo già oltre un decennio fa. Suo adesso il compito di esaminare il quadro del periodo in casa giallorossa, dagli esiti dei primi 180 minuti del campionato di serie D 2024-2025 all’attesa per il match allo stadio Stefano Lotti dei Leoni con l’Ostia Mare in programma domenica prossima. Da vice capitano ("una mansione che mi inorgoglisce e mi dà ancor più responsabilità in un’annata importante, considerato il compleanno speciale del sodalizio"), Mazzolli si cimenta in una valutazione su questo avvio di torneo da parte del Poggibonsi di Stefano Calderini a quota 7. "Un inizio positivo che – osserva Mazzolli – è favorevole all’ambiente. Un’affermazione come il 2-1 di Grosseto deve offrire motivazioni ancora maggiori per svolgere al meglio il lavoro in campo, proseguendo il cammino con gli ingredienti di sempre, entusiasmo, umiltà, fiducia. Al di là dei riscontri numerici, che hanno naturalmente il loro peso determinante sulla fisionomia della classifica, è lo spirito di questo inizio del cammino che non deve mancare, in un tragitto molto difficile nel girone E".

Un giudizio sull’Ostia Mare?

"Siamo attesi dalla sfida casalinga con una squadra forte e strutturata per collocarsi nella zona alta della graduatoria. Per noi sarà una partita complessa, maschia e a ritmi elevati: questa la previsione, immaginando le qualità della compagine romana. Cercheremo comunque di essere pronti in 90 minuti che si annunciano pieni di insidie".

Quali caratteristiche possiede il Poggibonsi?

"Un collettivo, ampiamente rinnovato in ogni settore, in cui hanno fatto ingresso in estate alcuni elementi di un certo rilievo per la categoria, insieme con giovani bravi e desiderosi di crescere nel contributo alla causa. Il gruppo, che si sta amalgamando sarà il punto di forza per i colori anche nell’arco di questa stagione. Il valore aggiunto su cui contare durante l’itinerario agonistico nei dilettanti nazionali".

Paolo Bartalini