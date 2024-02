Poggibonsi-Montevarchi: che sfida. Il tecnico Beoni contro il figlio ‘vice’

Anche una curiosa sfida in famiglia tra i temi di interesse di Poggibonsi-Montevarchi, in programma domenica alle 14,30. La società del Valdarno, in seguito all’esonero di mister Calori, ha deciso in questi giorni di affidare la squadra al tecnico Loris Beoni, padre dell’allenatore in seconda dei giallorossi, Michele. Si prospetta dunque un confronto di carattere "generazionale", per una classica che allo Stefano Lotti manca da più di vent’anni. "Ogni bambino vive il suo sogno nel mondo del calcio .- spiega Michele Beoni (nella foto) - e personalmente ho avuto la fortuna di assistere fin da piccolo all’impegno del babbo. Ora aspetto con gioia di rivederlo in campo, anche da avversario. In tante occasioni sono stato al suo fianco e ora si prospetta un qualcosa di diverso rispetto all’ordinario, addirittura da rivali. La gara? Tutte le formazioni che conoscono un cambio, hanno una reazione, soprattutto a livello mentale". Proprio nel momento del suo esordio al timone del Montevarchi, Beoni senior – che da calciatore indossò nel 1985-86 la maglia di un Poggibonsi che ebbe alla guida Carlo Caroni e Beppe Brevi nella stragione della scomparsa di Moreno Pellegrini e Paolo Nicolai – troverà così di fronte il suo erede. "Non ero ancora nato, ma i racconti e le foto hanno contribuito a instillare in me la passione calcistica. Gradinate piene, suscitano emozioni particolari. Specie agli occhi di chi, già dall’infanzia, coltivava il desiderio di diventare un componente di quel mondo". Un precedente da albero genealogico per il Poggibonsi rimanda al 1992-93, in C2. Nella doppia partita tra Poggibonsi e Prato, Franco Melani, al timone del Poggibonsi, incrociò il fratello maggiore Renzo, all’epoca ds del club laniero.

Paolo Bartalini