Poggibonsi, nel mirino il Ghiviborgo. Galbiati: "Ci aspettano sfide difficili"

"Un campionato assai difficile in un girone E di serie D composto da numerose squadre attrezzate. Un torneo livellato verso l’alto, rispetto al recente passato". Ne è convinto Jacopo Galbiati (nella foto), direttore sportivo del Poggibonsi. Il team allenato da Stefano Calderini si prepara adesso alla trasferta sul terreno in superficie sintetica del Ghiviborgo, incontro anticipato a sabato, con inizio alle 15, allo stadio Carraia di Ghivizzano.

Galbiati, che tipo di incontro sarà per il Poggibonsi?

"Un campo che per noi si è sempre rivelato ostico. Il Ghiviborgo possiede buone potenzialità. Saranno necessari alcuni ingredienti base: attenzione, voglia, entusiasmo, consapevolezza. Tra l’altro siamo in una fase di sfide tra loro ravvicinate, considerato il turno di metà settimana previsto dal calendario per mercoledì 23 ottobre. Tre partite difficili, contro Ghiviborgo, Siena e Seravezza Pozzi".

Poggibonsi capace di tornare al successo…

"Non era scontato, di fronte a un San Donato Tavarnelle che a mio parere non merita la posizione di coda in graduatoria nei dilettanti nazionali. Bravi i ragazzi a ribaltare gli esiti del confronto con i gialloblù allo Stefano Lotti e a dimostrare la loro determinazione, senza mollare e provando in ogni momento a ottenere il massimo, come poi in effetti è avvenuto. D’altro canto il buon impatto dei nuovi ingressi della rosa e l’affiatamento che notiamo all’interno del gruppo, permettono nel complesso di pensare in termini positivi. Sempre tenendo conto, come già rimarcato, del valore delle compagini rivali, tanto le prossime, quanto, in generale, le altre che sono parte integrante del campionato".

Il 2-1 di domenica scorsa, può essere ritenuto anche un modo per ripartire dopo la coppia di sconfitte subite in rimonta dal Poggibonsi?

"I passivi con Ostia Mare e Aquila Montevarchi erano maturati in maniere differenti. In entrambi i casi la squadra aveva disputato dei buoni primi tempi. Poi le disattenzioni nostre, specie in occasione della sfida allo stadio Brilli Peri, hanno determinato gli esiti opposti".

Ancora delle defezioni in casa giallorossa?

"Sì, le assenze che conosciamo. Purtroppo Mazzolli a centrocampo e Boganini sull’esterno non recupereranno dai rispettivi acciacchi per il prossimo impegno fuori casa in provincia di Lucca. E in più Vitiello sconterà l’ultima delle tre giornate di stop disciplinare. Gli elementi che saranno utilizzati dal mister in loro vece, svolgeranno comunque il compito".