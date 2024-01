Poggibonsi non ti distrarre, arriva il Trestina. Il ds Galbiati: "I nuovi si sono integrati bene"

Il Poggibonsi si concentra sul match in programma domenica al Lotti con il Trestina, il primo tra le mure amiche dell’anno solare 2024. Il direttore sportivo Jacopo Galbiati (nella foto) esamina intanto il momento dei giallorossi anche alla luce delle operazioni di calciomercato compiute dal sodalizio di viale Marconi fra il mese di dicembre e l’avvio di questo gennaio. "I nuovi elementi a mio parere si sono integrati al meglio nel nostro ambiente e hanno portato altra linfa al gruppo".

Bilancio positivo, dunque, fino a questo momento, riguardo al contributo dei recenti innesti? Tutto è legato alle speranze del Poggibonsi per la conquista della quota della tranquillità…

"Non dimentichiamo che all’epilogo manca quasi tutto un girone – risponde Galbiati – per la precisione sedici partite restano ancora da disputare da qui alla conclusione della stagione regolare. Ci sono sempre tantissimi punti in palio e così è presto per tirare le somme".

A volte si parla non a caso di trattative ‘di riparazione’…

"Quando si costruisce un organico in estate, a inizio campionato, si deve tenere conto di diversi fattori e di varie esigenze. Non ultime le legittime preferenze dell’allenatore in materia di modulo tattico da adottare durante il torneo. A un certo punto del cammino, per una serie di ragioni, non potevamo contare su una posizione elevata in graduatoria. Il campo, ovvero l’elemento che fornisce sempre le risposte, aveva dato quel tipo di riscontri e quindi serviva rivedere qualcosa nei piani. Ci siamo mossi di conseguenza".

Si è optato per le valutazioni, di concerto con lo staff, per arrivare a rimodellare la fisionomia della rosa?

"Come sempre di comune accordo abbiamo convenuto, il mister e io, di modificare le caratteristiche originarie del collettivo, sia sul piano tecnico che in materia di disposizione delle pedine sul rettangolo. Occorreva insomma fornire una sterzata a un percorso che non era forse cominciato secondo le aspettative e così abbiamo prestato attenzione a ciò che avrebbe potuto offrire - conclude il ds del Poggibonsi, Jacopo Galbiati - la fase invernale della campagna dei trasferimenti dei dilettanti nazionali".

Paolo Bartalini