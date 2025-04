Poggibonsi-Sangiovannese: sfida decisiva per la permanenza nei dilettanti nazionali

Un’altra sfida delicata. Un Poggibonsi ancora tutt’altro che al riparo in classifica, trova sul proprio cammino una Sangiovannese attualmente in area playout e per questo decisa a ottenere il massimo davanti al pubblico amico. Un crocevia di primavera tra società protagoniste di mille confronti con in palio un traguardo. In passato anche il salto di categoria e in questo caso invece la permanenza nei dilettanti nazionali come in un "spareggio" a cinque giornate dall’epilogo della regular season. Un livello di difficoltà, nella partita odierna dei Leoni (nella foto Niccolò Bigica) allo stadio Virgilio Fedini, che va oltre gli equilibri espressi dalla graduatoria attuale fra le contendenti (quota 39 per il Poggibonsi, 32 per la Sangiovannese). Ben più degli aspetti strettamente numerici, conterà il desiderio dei giallorossi di mettere in campo la volontà, la determinazione l’intento di riemergere: i grandi assenti, purtroppo, nel recente match allo Stefano Lotti con la Flaminia Civita Castellana. Il tecnico Francesco Baiano torna oggi a San Giovanni Valdarno nel ruolo di ex, per effetto dei trascorsi da calciatore in biancoazzurro fra il 2002 e il 2008. Come avversario sulla panchina dei locali Baiano troverà un tecnico valdelsano, sangimignanese per la precisione: Alessandro Deri, già al timone della Colligiana e subentrato da poco alla guida del team del Marzocco. Anche questo, dunque, uno dei motivi di interesse del match, che vedrà il Poggibonsi opposto a rivali senza dubbio temibili anche per le loro qualità (nel bilancio di questo 2024-2025, tra campionato e Coppa, due vittorie della Sangiovannese contro i Leoni), non solo per la loro idea di rilanciarsi. Da prevedere delle variazioni nell’undici del Poggibonsi? Finora Baiano ha seguito sempre, in linea di principio, la stessa modalità di azione, tanto nella fisionomia di partenza, quanto nella scelta dei singoli, a parte qualche avvicendamento nei ruoli. I riscontri da lui ricevuti in settimana ad opera dal collettivo, suggeriranno le necessarie indicazioni in merito all’undici iniziale, tenendo conto delle defezioni di Vitiello in attacco e del classe 2006 Palazzesi in retroguardia. Ieri pomeriggio, intanto, da evidenziare il successo col punteggio di 3-2 da parte degli juniores nazionali del Poggibonsi. Prosegue la fase di ascesa del team allenato da Michele Beoni, vittorioso nella circostanza con il Trastevere secondo della classe nella partita valida, nel girone H, per il turno numero 25, il penultimo del cammino ordinario.

Paolo Bartalini