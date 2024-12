Poggibonsi: serve al svolta al ‘Lotti’. Soltanto due le vittorie casalinghe

Serve una svolta nel rendimento casalingo nel girone di ritorno. Un refrain che sembra accompagnare non da oggi il Poggibonsi, visto che i giallorossi hanno ottenuto davanti al pubblico amico soltanto due affermazioni, accanto a tre verdetti di parità e quattro sconfitte, compreso lo 0-1 con la Fulgens Foligno nel turno prenatalizio allo stadio Stefano Lotti. Più convincente finora, in sede di consuntivo di metà stagione, il cammino esterno per la squadra allenata da Stefano Calderini, corsara in cinque circostanze e capace di dimostrare ancora la sua autorevolezza anche al cospetto di compagini di valore. Fondamentale comunque per il collettivo rimanere in linea nel percorso per centrare lo score per la salvezza. Tutto ciò da parte di un team giallorosso che tra l’altro, guardando ancora alle cifre, pare non possedere le proverbiali mezze misure nel computo dei risultati sino a questo momento inseriti a bilancio. Il Poggibonsi è infatti una delle formazioni del raggruppamento E dei dilettanti nazionali con la minore quantità di pareggi, tre in tutto (il primato è del Ghiviborgo, soltanto uno a fronte di nove vittorie e sette sconfitte complessive). Al di là dei dati attuali da tenere comunque in considerazione, conta la volontà dell’ambiente di cercare di nuovo lo slancio per il riscatto dopo le altalene che hanno caratterizzato anche l’ultima tranche dell’andata. In un torneo che si conferma insidioso - per la presenza di tanti club di spessore - il Poggibonsi dovrà provare a giocare ancora le sue carte per raggiungere lidi un po’ più rassicuranti a livello di graduatoria. Con i suoi effettivi decisi ad archiviare certe avversità, dovute anche a eventi sfortunati, attraverso i valori presenti nel gruppo stesso che potrebbe anche conoscere degli innesti come da argomento al centro del dibattito.