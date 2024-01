"Poggibonsi, servono gli occhi bene aperti. Così affronteremo al meglio il cammino"

"È un periodo favorevole, ma occorre sempre tenere i piedi per terra". Non cambia la linea del Poggibonsi a giudicare dalle parole del presidente Giuseppe Vellini (foto), intervenuto nell’immediatezza del 3-2 conquistato dai Leoni in casa a spese del GhiviBorgo. Una posizione chiara, quella del sodalizio, ora equidistante nella classifica della serie D girone E tra playoff (quinta piazza) e playout (sestultima). I giallorossi nelle ultime cinque partite hanno ottenuto undici punti, modificando in modo marcato il loro ruolino. Però c’è ancora da compiere una fetta di percorso per arrivare al traguardo prioritario della salvezza, sembra voler aggiungere Vellini, che riconosce in ogni caso come è giusto il valore dell’opera portata avanti da mister Calderini, dal suo staff e dal direttore sportivo Jacopo Galbiati. "Gli innesti del calciomercato invernale stanno offrendo un valido contributo alla causa – spiega Vellini – e altrettanto possiamo affermare dei giocatori che da poco sono rientrati in gruppo, dopo aver fatto i conti con fasi successive a infortuni non superabili in un arco di tempo limitato. Comunque servono gli occhi bene aperti, per affrontare al meglio il cammino".

A proposito di infermeria, devono recuperare dai rispettivi stop sia Barbera che Motti, mentre la recente rentrée per una porzione della ripresa ha permesso a Bigica di siglare tre giorni or sono, su assist rasoterra di Marcucci, la rete della vittoria del Poggibonsi, che era stato capace di capovolgere con il doppio centro di Vitiello l’iniziale vantaggio ospite. Un esito che ha reso felice anche il presidente onorario, e main sponsor, Lorenzo D’Alosio che ha seguito il match dalla tribuna. Il Poggibonsi si prepara adesso alla trasferta sul campo della formazione dei Mobilieri Ponsacco, che ha chiuso in parità il confronto di Livorno. Non sarà nell’occasione in panchina l’allenatore Stefano Calderini, in seguito al cartellino rosso conosciuto nel finale della sfida con il GhiviBorgo. A incitare il team dall’area tecnica penserà dunque Michele Beoni, il suo vice, lui stesso reduce da un provvedimento del giudice sportivo.

Paolo Bartalini