Poker Portuense, è un derby a senso unico

COMACCHIESE: Farinelli, Fantinuoli (46’ Angelini), Luciani (93’ Carli), De Angelis, Marcolini, Folegatti, Negri, Neffati, Tedeschi, Marongiu (85’ De Giorgi), Centonze K. A disp.: Fogli. Centonze M., Cavalieri D’Oro, Fantini, Bushi, Grassi. Allenatore: Bresciani.

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini, Sorrentino (70’ Bolognesi), Masiero, Sarto (72’ Ferrari), Formigoni, Orlandi (70’ Allegrucci), Di Domenico, Melandri, Pierfederici (93’ Schincaglia), Fantoni (55’ Fomete). A disp.: Broccoli, Sovrani, Nicolasi, Pansini. Allenatore: Mariani

Arbitro: Giorgini, sez. di Cesena.

Marcatori: 17’ Formigoni (P), 45’ Fantoni (P), 69’ Neffati rig. (C), 80’ Formigoni (P), 86’ Melandri.

Note: ammoniti Luciani; Pierfederici e Di Domenico

Con un minuto di silenzio nel ricordo di Roberto Fogli, padre di uno dei portieri della Comacchiese, Tommaso, morto prematuramente all’età di 51 anni, attesissimo derby dell’Epifania ieri tra Comacchiese e Portuense. Lo stesso Tommaso dalla panchina, la moglie Marina e la figlia di fianco alla sedia vuota e con la maglia della squadra in cui campeggiava il cognome di Roberto, hanno assistito con commozione e in silenzio insieme a tutto lo stadio. L’Epifania porta però solo carbone a una Comacchiese apparsa appesantita e svogliata, specialmente nel primo tempo, e capace di far vedere qualcosa di più solo nella ripresa. Carica e cinica, invece, la Portuense, che ha festeggiato con grande partecipazione e insieme al suo caldo pubblico l’ampio successo in casa della storica avversaria. Gli ospiti trovano il vantaggio già al 17’, quando un’uscita, non apparsa impeccabile, di Farinelli consente a Formigoni di infilare la porta avversaria di testa. Un altro errore, favorito anche da un rimpallo sfortunato favorisce il raddoppio di Fantoni al 45’: difesa di casa che cerca di far scattare il fuprogioco, tenta l’intervento in anticipo, Farinelli, molto fuori dall’area, ma l’11 portuense lo infila dalla trequarti. Nella ripresa i padroni di casa partono più volitivi e al 69’ accorciano le distanze grazie a un rigore procurato da Negri – tocco di mano di un difensore sulla linea di porta su colpo di testa del 7 rossoblù – e trasformato da Neffati. I locali, spinti dai loro ultras a sostenere la squadra fino all’ultimo minuto, si caricano e cercano il pari. Ma sono gli uomini di Mariani a trovare la terza rete (80’), ancora con Formigoni, che trova la personale doppietta. La rete taglia le gambe ai padroni di casa che tentano ancora qualche sortita, ma vengono castigati ancora una volta su contropiede all’86’ da Melandri.

Cinzia Boccaccini