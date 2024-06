Pollino in festa dopo una lunga attesa. L’Africa Macelli si arrende solo ai rigori

Pollino traversagna

5

africa macelli

4

dcr

POLLINO TRAVERSAGNA: Rebellino, Costa (Fortini), Cialoni (Bonini), Raffaetà (Tedeschi), Navari, Silvestri, Biasci, Adami, Tosi Fra., Cipriani (Baldacci), Tosi Fed.. All. Tessari.

AFRICA MACELLI: Dazzi; Angeli, Mancini, Bigini,Balduini; Sacchelli, Bertoni, Bottari, Alzetta, Mendel Barbosa; Da Prato. All. Bresciani.

Marcatori: 15’ pt Da Prato; 23’ st. Raffaetà.

Note: espulso Lo Monaco; ammoniti Tosi Fr. e Bertoni; spettatori 500 circa.

PIETRASANTA – Il Pollino Traversagna dopo 9 anni torna a conquistare il Torneo delle Contrade di Pietrasanta, e lo fa al termine di una partita infinita contro l’Africa Macelli che si è arreso solo ai calci di rigore. Premessa: hanno vinto anche gli sportivi di Pietrasanta che hanno riempito il XIX Settembre con un tifo caloroso e appassionato. Più sobrio quello dei vincitori, galvanizzati da un lungo striscione con su scritto ‘riconquistiamola’, più rumoroso quello degli sconfitti motivati da una cinquantina di giovanissimi ultras con tanto di magliette, bandiere, tamburi e fumogeni.

La partita. È il Pollino Traversagna ad iniziare meglio, con Francesco Tosi che impegna Dazzi ad una difficile respinta su punizione. L’Africa Macelli fa densità a centrocampo ed alla prima occasione passa. È il 15’ quando Da Prato riceve palla al limite, spalle alla porta, e si gira fulmineo infilando il pallone sotto la traversa. Il tema tattico si fa ancora più chiaro; Pollino Traversagna avanti e Africa Macelli guardinga.

Nella ripresa l’Africa Macelli sposta Sacchelli in avanti e, con il contestuale ingresso di Lo Monaco, prova il tridente. Mossa ardita che le permette di fatto di alzare il baricentro. L’inizio però è ancora targato Pollino Traversagna. Un solo minuto e Federico Tosi si gira perfettamente in area ma spara alto da ottima posizione. L’Africa Macelli torna a farsi viva con Sacchelli, che parte in velocità ma calcia a lato. Sfiorato il 2-0, si concretizza l’1-1. Angolo di Francesco Tosi e terzo tempo di Raffaetà. Da lì, e fino al 120’, capitano occasioni per ambo le parti. Africa Macelli più pericolosa, con le punizioni di Da Prato e Lo Monaco e la puntata di Bottari. Anche se le occasioni migliori arrivano nei supplementari con Sacchelli e Lo Monaco, che se ne vanno in velocità ma calciano sbilanciati a lato da ottima posizione. Accade così che il match point ce l’abbia il Pollino Traversagna, con Baldacci che calcia a botta sicura dall’altezza dell’area piccola chiamando Dazzi alla acrobatica respinta di piede. Si va al rigori: Biasci, Federico Tosi, Silvestri e Navari non falliscono mentre Da Prato calcia alto e Pillon si fa ipnotizzare dall’ottimo Rebellino.

"Voglio dedicare questo successo - dice Tommaso Tessari del Pollino Traversagna decisamente emozionato - alla contrada, alla mia famiglia e al mio amico Giovanni Verona. Ce lo siamo meritati perché ci abbiamo privato fin dall’inizio. I ragazzi hanno dato tutto". "C’è tanta delusione - commenta invece deluso Valentino Celi dell’Africa Macelli - perché, dopo un primo tempo più sofferto, siamo decisamente saliti di tono tanto da creare le occasioni giuste per portarci a casa il risultato. È la seconda finale persa in tre anni, ma continueremo a cercare quel successo che ci manca da ben 20 anni".

Sergio Iacopetti