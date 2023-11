Pontassieve a Marchionni. Già deciso il dopo Brachi

L’ennesima sconfitta, l’ottava con la Sinalunghese, ha indotto il Pontassieve a risolvere consensualmente il rapporto di collaborazione con l’allenatore Marco Brachi, affidando la squadra a Marco Marchionni finora collaboratore di Brachi e allenatore della squadra Juniores Regionali Élite. La decisione della dirigenza azzurra, guidata dal presidente Sebastiano Giusti, è stata presa nella tarda serata di mercoledì con un comunicato che oltre a ringraziare Brachi, augura un buon lavoro al tecnico Marchionni. Alla base del cambio tecnico è l’insoddisfazione della società per gli ultimi risultati ottenuti dalla squadra (l’8ª sconfitta) sempre all’ultimo posto del girone "B" di Eccellenza con 3 punti. La sconfitta di mercoledì è stata l’ultima goccia di un vaso che già traboccava di malumori da alcune settimane. Con la Sinalunghese era atteso un cambio di passo che purtroppo non c’è stato. Non era meglio intervenire prima a bloccare un declino di questo Pontassieve.

Quella di Marchioni è una soluzione transitoria? "Eravamo convinti che sarebbe scattata la molla che avrebbe rimesso la squadra sulla strada giusta – precisa il presidente Sebastiano Giusti. – Abbiamo aspettato perché credevamo in una ripresa anche per consentire a Brachi di completare questa 3ª stagione con noi. La scelta Marchionni è quella giusta: il tecnico conosce bene l’ambiente, saprà rivitalizzarlo. Domenica a Terranuova ci aspetta una gara proibitiva, poi avremo l’Asta in casa e nel turno successivo staremo fermi per la sosta da calendario che ci spetta". Quindi, per il Pontassieve la salvezza diventa l’obiettivo principale? "Direi di si. Ora dalla squadra ci aspettiamo un evidente cambiamento di marcia; siamo fiduciosi". A dicembre tornerete sul mercato? "Sicuramente. A breve faremo il punto con l’area tecnica su quale reparto servono rinforzi per arrivare prima possibile al raggiungimento della salvezza".

Giovanni Puleri