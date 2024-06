Pontassieve firma Cragno. Bianchi vicino all’Affrico

Nel Pontassieve, il ds Mattia Duradoni (nella foto) ha annunciato l’acquisto del centravanti Andrea Cragno cl. 97 ex Rondinella che torna a vestire la maglia del suo paese. Anche la trattativa per il centrocampista Simone Carnevale, cl. 97, ex Firenze Ovest si è conclusa con successo. Inoltre, c’è la conferma che il portiere Yuri Morandi, il centrocampista Mattia Fantechi, i difensori Niccolò Fani e Lapo Giannelli sono stati riconfermati, mentre è ufficiale l’uscita di Manuel Bianchi, vicino all’Affrico. Ci sono molte richieste per il giovane Andrea Conversano (2005) centrocampista del Lebowski, corteggiato da società di Eccellenza, come il Grassina che sta rinforzando la rosa. Inoltre, il diesse Ballini conferma le uscite di Leonardo Mazzoni che andrà al Cerbaia e di Matteo Reale all’Alba Carraia. In casa Fiesole il ds Tricarico ha effettuato due innesti. Si tratta di Edoardo Lombardi, difensore cl. 99 proveniente dal Firenze Ovest e dell’esterno Niccolò Olivieri classe 2000 ex Antella 99, mentre la società ha riconfermato Cristiano Bartoloni nelle vesti di il team manager. Nel Grassina ci sono le uscite di Romanelli, Manecchi e del difensore Francesco Meacci (farà l’allenatore). Al nuovo tecnico del Dicomano, Niccolò Diotaiuti saranno messi a disposizione i primi riconfermati: Crescioli, il portiere Maionchi, Nardoni, Paggetti, Bacocci e Cosi. A Rufina c’è l’uscita del difensore Yuri Galantini, classe 1996.

Giovanni Puleri