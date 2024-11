Pontassieve sfida il Fiesole. E’ un anticipo di emozioni

L’anticipo della nona giornata nel girone C propone il derby fra il Pontassieve di Marco Guidi e il Fiesole allenato da Rosario Selvaggio. Una partitissima che torna d’attualità dopo l’ultima sfida giocata nella stagione 2010/’11 quando le due compagini erano in Eccellenza. Alle 14,30, fari puntati sul comunale di viale Hanoi per una gara che si prospetta interessante fra due squadre in buona salute, determinate a darsi battaglia per compiere un ulteriore passo in avanti verso la vetta.

Nelle ultime tre giornate il Pontassieve ha raccolto due vittorie e un pareggio che gli hanno permesso di scalare al quinto posto, con la squadra di Guidi che vanta la miglior difesa del campionato (tre gol) risultando un po’ sterile in fase di attacco: solo otto gol. I numeri del Fiesole rispetto agli avversari sono leggermente superiori. La squadra di Selvaggio oltre al punto in più in classifica, proviene da tre vittorie consecutive contro formazioni di buon livello, con un attacco abbastanza prolifero che ha all’attivo 14 gol, il migliore del campionato; con otto reti subite.

Le novità sulle formazioni. Il Pontassieve che si presenta al completo è molto probabile che ripresenti la formazione del turno precedente con a centrocampo Fantechi e Kameni per garantire rifornimenti alle punte Cragno, Bourezza e Romanelli. Nel Fiesole non ci sarà Labardi ancora infortunato, per il resto sono tutti disponibili: Selvaggio ha solo l’imbarazzo della scelta. In attacco sicuramente verrà riproposta la coppia Gigli-De Simone con il supporto del trequartista Olivieri, con Failli e Gianassi in alternativa. Arbitra Angileri di Empoli.

Per onorare la scomparsa dell’ex presidente del Pontassieve Ivano Baldi (nella foto), prima della gara verrà ricordato con 1 minuto di raccoglimento. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio.

Giovanni Puleri