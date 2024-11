Ponte a Elsa lanciatissimo. Capraia affronta San Polo

La seconda tripletta di fila di Viggiano trascina il Ponte a Elsa nel recupero di Capanne contro il Montopoli. Un autogol ha poi fissato il punteggio sul 4-1 finale per i biancorossi, ora terzi a quota 9 nel girone B della Terza Categoria di Pisa, dove domani alle 15 ospiteranno la capolista Santa Maria a Monte. Nello stesso raggruppamento, anticipo per il Calasanzio, che stasera alle 21 sarà di scena a Pontedera contro l’Oltrera mentre sempre domani il Ponzano riceve alle 18.20 l’Atletico Le Melorie, terzultimo. Chiudono il programma di questa quinta giornata i posticipi di lunedì sera Casenuove Gambassi-Casciana Termelari (fischio d’inizio alle 21) e Giovani Fucecchio 2000-Casteldelbosco (20.45). Nel girone A fiorentino, invece, oggi alle 21.15 il Cortenuova sarà di scena a Cerbaia contro l’Atletico Valdipesa, ma l’incontro clou è lo scontro al vertice di domenica alle 14.30 a San Polo tra i chiantigiani e il Capraia. Alla stessa ora a Cortenuova, invece, il Serravalle se la vedrà con il Calenzano. Infine, domani alle 15, trasferta a Cascine del Riccio di Firenze per il Marcialla City, atteso dal San Paolino Caritas. Chiudiamo con gli impegni di Lazzeretto e Galleno, entrambe in campo domani pomeriggio alle 14.30. Nel torneo pistoiese, i primi saranno a Pistoia contro l’Hitachi, quattro dietro, mentre nel girone B di Lucca il team di Ricci sarà di scena a Lammari, distante appena una lunghezza.

Simone Cioni